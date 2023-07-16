Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Arema FC Kalah 2-5 dari Persik Kediri di Pekan Ke-3 Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |04:51 WIB
Penyebab Arema FC Kalah 2-5 dari Persik Kediri di Pekan Ke-3 Liga 1 2023-2024
Laga Persik Kediri vs Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

PENYEBAB Arema FC kalah 2-5 dari Persik Kediri di pekan ke-3 Liga 1 2023-2024 terungkap. Pelatih Arema FC, Joko Susilo, menyebut kekalahan ini terjadi karena absennya pemain belakang secara tiba-tiba sebelum pertandingan.

Alhasil, Joko Susilo harus menampilkan komposisi darurat. Salah satu pemain yang absen adalah Bagas Adi. Dibawa ke Kediri untuk melakoni laga kontra Persik, dia ternyata mendadak sakit pada Sabtu 15 Juli 2023 pagi WIB.

Persik Kediri vs Arema FC

Akibatnya, Arema FC harus tampil dengan tiga center back karena stok pemain yang tipis. Petaka bagi Arema FC kembali hadir ketika memasuki awal pertandingan saat Ichaka Diarra cedera.

"Ini juga mengubah lagi di setengah babak, kehilangan pemain lagi. Ini juga membuat kami harus memutar taktik lagi, bagaimana mengatasi ini semua," kata Joko Susilo usai pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu 15 Juli 2023.

Joko Susilo pun memutuskan menempatkan pemain tidak pada posisinya. Salah satunya adalah menempatkan sang gelandang bertahan, Jayus Hariono, di posisi center back.

Celakanya, Jayus kurang siap dalam menjalani peran ini. Alhasil, lini belakang Arema FC menjadi semakin berlubang.

"Semua saya pikir karena kesalahan-kesalahan mendasar dari pemain kami, mungkin karena dia tidak siap di posisi di situ, dan harus kami paksakan dan mungkin pemain tidak cepat beradaptasi. Tapi, kami juga harus respect kepada mereka yang sudah bekerja keras," ucap Getuk -sapaan akrab Joko Susilo.

