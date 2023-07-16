Lepas dari Manchester United, David De Gea Bakal Berlabuh di Sevilla?

LEPAS dari Manchester United, David De Gea kini dikabarkan bakal berlabuh di Sevilla. Sang penjaga gawang asal Spanyol dirumorkan bakal kembali ke negara asalnya, seiring dengan adanya ketertarikan dari Los Nervionenses – julukan Sevilla.

Setelah 12 tahun bersama, De Gea meninggalkan Setan Merah – julukan Manchester United – pada musim panas 2023 ini. Klub memutus kontraknya dan memutuskan mencari kiper baru di pasar transfer.

Kontrak penjaga gawang asal Spanyol itu bersama tim besutan Erik Ten Hag tersebut sebenarnya sudah habis pada 30 Juni lalu. Namun, kedua belah pihak sempat melakukan negosiasi lebih dulu soal kemungkinan perpanjangan kontraknya tetapi akhirnya tak menemui kata sepakat sehingga De Gea pergi pada awal Juli lalu.

Kini, kiper berusia 32 tahun telah dikaitkan dengan sejumlah klub. Meskipun sudah tua, nama De Gea yang besar dan keahlian yang masih terbukti apik di musim lalu membuat banyak klub tertarik untuk menggaetnya.

Dilansir dari Daily Mail, Minggu (16/7/2023), De Gea berpotensi kembali ke Spanyol. Mantan kiper Atletico Madrid ini dikabarkan menarik minat Sevilla.