Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jika Harry Kane Hengkang, Dusan Vlahovic Jadi Buruan Utama Tottenham Hotspurs

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:33 WIB
Jika Harry Kane Hengkang, Dusan Vlahovic Jadi Buruan Utama Tottenham Hotspurs
Dusan Vlahovic jadi buruan utama Tottenham/Foto: Reuters
A
A
A

HARRY Kane menjadi incaran banyak klub bersar. Hal itu membuat Tottenham Hotspur harus bersiap-siap mencari pengganti jika sang bomber memutuskan untuk hengkang.

Salah satu striker yang menjadi pilihan ialah penggawa Juventus, Dusan Vlahovic.

 harry kane

"Tottenham telah berkomunikasi dengan Juventus terkait dengan situasi Dusan Vlahovic sebagai persiapan kemungkinan hengkangnya Harry Kane di bursa transfer musim panas ini," dikutip dari Daily Mail, Minggu (16/7/2023).

Kontrak Kane sendiri saat ini menyisakan satu tahun lagi dan hingga kini belum ada laporan bahwa kontrak tersebut akan diperpanjang. Striker Inggris itu diminati beberapa klub besar Eropa, seperti salah satunya Bayern Munich yang sudah menawar dengan mahar sebesar 70 juta poundsterling.

 BACA JUGA:

Tottenham disebutkan sangat ingin mempertahankan Kane untuk menjadi ujung tombak tim berjuluk The Lilywhites itu. Namun, mereka tetap ingin memiliki strategi cadangan jika apa yang diharapkan itu tidak tercapai.

Juventus kabarnya tidak menutup kemungkinan untuk menjual penyerang mudanya itu ke tim lain. Diketahui juga sudah ada beberapa klub besar Eropa yang tertarik untuk mendatangkan mantan penggawa Fiorentina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638345/atep-banyak-pelatih-lebih-bagus-dari-shin-taeyong-wbm.webp
Atep: Banyak Pelatih Lebih Bagus dari Shin Tae-yong
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Jadwal Lengkap 9 Wakil Indonesia di 16 Besar Hylo Open 2025: Merah Putih Masih Full Team
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement