Jika Harry Kane Hengkang, Dusan Vlahovic Jadi Buruan Utama Tottenham Hotspurs

HARRY Kane menjadi incaran banyak klub bersar. Hal itu membuat Tottenham Hotspur harus bersiap-siap mencari pengganti jika sang bomber memutuskan untuk hengkang.

Salah satu striker yang menjadi pilihan ialah penggawa Juventus, Dusan Vlahovic.

"Tottenham telah berkomunikasi dengan Juventus terkait dengan situasi Dusan Vlahovic sebagai persiapan kemungkinan hengkangnya Harry Kane di bursa transfer musim panas ini," dikutip dari Daily Mail, Minggu (16/7/2023).

Kontrak Kane sendiri saat ini menyisakan satu tahun lagi dan hingga kini belum ada laporan bahwa kontrak tersebut akan diperpanjang. Striker Inggris itu diminati beberapa klub besar Eropa, seperti salah satunya Bayern Munich yang sudah menawar dengan mahar sebesar 70 juta poundsterling.

BACA JUGA:

Tottenham disebutkan sangat ingin mempertahankan Kane untuk menjadi ujung tombak tim berjuluk The Lilywhites itu. Namun, mereka tetap ingin memiliki strategi cadangan jika apa yang diharapkan itu tidak tercapai.

Juventus kabarnya tidak menutup kemungkinan untuk menjual penyerang mudanya itu ke tim lain. Diketahui juga sudah ada beberapa klub besar Eropa yang tertarik untuk mendatangkan mantan penggawa Fiorentina itu.