HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Bantu Ipswich Town Menang 2-1 atas Spartak Trnava, Batal Dipinjamkan ke Klub Lain?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |01:11 WIB
Elkan Baggott Bantu Ipswich Town Menang 2-1 atas Spartak Trnava, Batal Dipinjamkan ke Klub Lain?
Elkan Baggott kala membela Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

ELKAN Baggott sukses membantu Ipswich Town menang 2-1 atas Spartak Trnava. Akankah kondisi ini membuat Elkan Baggott batal dipinjamkan ke klub lain oleh Ipswich Town?

Ya, Ipswich Town baru saja melakoni laga uji coba melawan Spartak Trnava. Laga itu digelar di Sportanlage Laa an der Thaya, Austria, pada Sabtu 15 Juli 2023 sore WIB.

Elkan Baggott

Dalam laga uji coba itu, Elkan Baggott dimainkan sang pelatih di babak kedua. Tepatnya, bek andalan Timnas Indonesia itu turun di menit ke-50 menggantikan Janoi Donacien.

Penampilan apik pun ditunjukkan Elkan Baggott. Dia pun membantu Ipswich Town meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Gol Ipswich Town sendiri dicetak oleh Nathan Broadhead (4’) dan juga Marcus Harness (46’). Sementara itu, Spartak Trnava hanya bisa membalas satu gol lewat aksi Marco Djuricin pada menit ke-56.

Penampilan Elkan Baggott dalam laga persahabatan itu pun langsung jadi sorotan. Dengan turut membantu Ipswich Town menang, akankah Elkan Baggott akhirnya batal dipinjamkan pada musim panas ini?

Halaman:
1 2
      
