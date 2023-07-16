Mengenal Format Baru Liga Champions 2024-2025: Diikuti 36 Tim, Inggris Bisa Punya 5 Wakil Sekaligus!

MENGENAL format baru Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone di artikel ini. UEFA telah mengonfirmasi bahwa Liga Champions mulai musim 2024-2025 akan menggunakan format baru yang menerapkan sistem ‘Model Swiss’.

Nantinya, jumlah peserta Liga Champions akan bertambah 4 klub dari aturan sebelumnya. Artinya, Liga Champions 2024-2025 akan diikuti oleh 36 klub yang akan bertanding, alih-alih seperti sekarang hanya 32 klub yang dibagi ke dalam 8 grup.

Untuk alokasi 4 klub tambahan itu, satu tiket diberikan kepada klub peringkat 3 di liga asal asosiasi/negara yang menempati peringkat koefisien 5 di daftar ranking UEFA. Saat ini, Liga Prancis yang menempati koefisien 5 di daftar ranking UEFA.

Kemudian, satu tiket lainnya menjadi milik juara liga domestik yang lolos via jalur "Champions Path" di fase kualifikasi. Jalur Champions Path ini diikuti para juara liga domestik di negara yang berperingkat koefisien 10 ke bawah.

Sementara itu, dua tiket terakhir diberikan kepada dua asosiasi dengan performa kolektif terbaik yang ditunjukkan klub-klubnya pada kompetisi Eropa di musim sebelumnya. Artinya, jika klub Inggris tampil bagus di Eropa, peringkat kelima di Liga Inggris bisa mendapat tempat Liga Champions.

Ini akan menjadi dorongan bagi banyak tim Liga Inggris, termasuk Newcastle United, yang berharap lolos ke Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut dan Liverpool yang gagal lolos setelah finis di urutan kelima. Dengan demikian, Inggris bisa punya 5 wakil sekaligus.

Selain itu, format baru Liga Champions 2024-2025 tidak akan berjalan dengan sistem grup dan babak penyisihan lagi. Namun, ajang ini akan memakai format satu liga, di mana setiap klub akan melakoni 8 pertandingan melawan 8 lawan berbeda (4 kandang, 4 tandang).