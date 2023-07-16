Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Mengenal Format Baru Liga Champions 2024-2025: Diikuti 36 Tim, Inggris Bisa Punya 5 Wakil Sekaligus!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |01:18 WIB
Mengenal Format Baru Liga Champions 2024-2025: Diikuti 36 Tim, Inggris Bisa Punya 5 Wakil Sekaligus!
Trofi Liga Champions. (Foto: Reuters)
A
A
A

MENGENAL format baru Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone di artikel ini. UEFA telah mengonfirmasi bahwa Liga Champions mulai musim 2024-2025 akan menggunakan format baru yang menerapkan sistem ‘Model Swiss’.

Nantinya, jumlah peserta Liga Champions akan bertambah 4 klub dari aturan sebelumnya. Artinya, Liga Champions 2024-2025 akan diikuti oleh 36 klub yang akan bertanding, alih-alih seperti sekarang hanya 32 klub yang dibagi ke dalam 8 grup.

Manchester City juara Liga Champions 2022-2023

Untuk alokasi 4 klub tambahan itu, satu tiket diberikan kepada klub peringkat 3 di liga asal asosiasi/negara yang menempati peringkat koefisien 5 di daftar ranking UEFA. Saat ini, Liga Prancis yang menempati koefisien 5 di daftar ranking UEFA.

Kemudian, satu tiket lainnya menjadi milik juara liga domestik yang lolos via jalur "Champions Path" di fase kualifikasi. Jalur Champions Path ini diikuti para juara liga domestik di negara yang berperingkat koefisien 10 ke bawah.

Sementara itu, dua tiket terakhir diberikan kepada dua asosiasi dengan performa kolektif terbaik yang ditunjukkan klub-klubnya pada kompetisi Eropa di musim sebelumnya. Artinya, jika klub Inggris tampil bagus di Eropa, peringkat kelima di Liga Inggris bisa mendapat tempat Liga Champions.

Ini akan menjadi dorongan bagi banyak tim Liga Inggris, termasuk Newcastle United, yang berharap lolos ke Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut dan Liverpool yang gagal lolos setelah finis di urutan kelima. Dengan demikian, Inggris bisa punya 5 wakil sekaligus.

Selain itu, format baru Liga Champions 2024-2025 tidak akan berjalan dengan sistem grup dan babak penyisihan lagi. Namun, ajang ini akan memakai format satu liga, di mana setiap klub akan melakoni 8 pertandingan melawan 8 lawan berbeda (4 kandang, 4 tandang).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/11/1638155/pisah-dengan-timnas-indonesia-patrick-kluivert-masuk-radar-transfer-ajax-iyg.jpg
Pisah dengan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Masuk Radar Transfer Ajax
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/winger_liverpool_federico_chiesa.jpg
Terungkap, Begini Suasana Ruang Ganti Liverpool usai Kalah Menyakitkan dari Brentford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement