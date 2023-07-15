Jersey Marselino Ferdinan dan Sandy Walsh Dipajang di KBRI Brussel

JERSEY Marselino Ferdinan dan Sandy Walsh dipajang di kantor KBRI Brussel. Hal ini terlihat di salah satu unggahan akun instagram Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussel, @indonesiainbrussels.

Seperti yang diketahui, saat ini ada pemain Timnas Indonesia yang tengah merumput di Liga Belgia, yakni Marselino Ferdinan dan Sandy Walsh.

Sandy Walsh memang sejak dulu sudah malang melintang di kasta teratas Liga Belgia. Tercatat, pemain naturalisasi ini kini menjadi bagian dari klub KV Mechelen.

Di sisi lain, pemain muda Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan baru mulai menjajal Liga Belgia pada Februari lalu. Eks pemain Persebaya Surabaya itu menjadi bagian skuad KMSK Deinze yang berlaga di kasta kedua Liga Belgia.

Sebagai bentuk dukungannya kepada dua pemain Indonesia yang berkiprah di Belgia, kedutaan besar Indonesia di Brussel memilih untuk memajang jersey keda pemain tersebut dalam salah satu ruangan di kantor KBRI Brussels.

Dalam unggahan instagramnya, tampak jersey KMSK Deinze dengan bertuliskan nama Marselino dan nomor punggung 27 berada di sisi kiri. Kemudian jersey KV Mechelen dengan bertuliskan nama Walsh dan nomor punggung 5 berada di sisi kanannya.

"Halo Sobat KBRI Brussel, udah tau kan kalau dua pemain Timnas Garuda @marselinoferdinan10 dan @sandywalsh kini bermain di Liga Belgia dan semakin populer di klubnya masing-masing," tulis KBRI Brussel dalam keterangan unggahan instagramnya, Sabtu (15/7/2023).