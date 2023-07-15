Gara-Gara Kagum dengan Lemparan Maut Pratama Arhan, Fans Tokyo Verdy Beri Julukan dengan Sebutan Ini

GARA-gara kagum dengan lemparan maut Pratama Arhan, fans Tokyo Verdy beri julukan pada pemain Indonesia ini. Dilansir dari Youtube Garuda Timnas, para suporter tim Tokyo Verdy itu memberi julukan Throw In Hero atau Pahlawan Lemparan ke Dalam.

Julukan ini disematkan pada Pratama Arhan setelah pemain asal Blora, Jawa Tengah ini berhasil membawa Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma pada pertandingan Emperor Cup dengan skor 2-1.

Pada pertandingan itu, Tokyo Verdy yang menurunkan Arhan sejak menit awal tertinggal lebih dulu pada menit ke-36. Namun beberapa saat sebelum turun minum, Arhan dan kolega mampu menyamakan kedudukan.

Hingga memasuki menit-menit krusial, belum ada gol yang kembali dicetak oleh kedua tim. Pada saat inilah, Arhan mengeluarkan jurus mautnya, yakni lemparan ke dalam jarak jauh yang langsung menusuk ke kotak penalti.

Lemparan ke dalam jarak jauh Arhan pada menit ke 83 itu lantas membuat lini pertahanan lawan kocar-kacir. Alhasil, pemain bertahan Thespakusatsu Gunma melakukan sebuah blunder yang berujung menjadi sebuah gol bunuh diri.

Gol ini lantas berhasil membuat Tokyo Verdy menang dengan skor 2-1 dan berhak melaju ke babak berikutnya. Dan berkat assist Arhan yang menjadi aktor kemenangan tim, para suporter kemudian menyebut eks PSIS Semarang itu sebagai pahlawan lemparan jarak jauh.