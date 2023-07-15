Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Berlangsung Sengit, Kancil HWH Hajar Fafage Vamos FC 5-4!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |19:05 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Berlangsung Sengit, Kancil HWH Hajar Fafage Vamos FC 5-4!
Suasana laga Kancil WHW vs Vamos FC. (Foto: Instagram/kancilwhw)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan panas berlangsung antara Kancil WHW vs Fafage Vamos FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023, pada Sabtu (15/7/2023) malam WIB. Bermain di GOR POPKI, Jakarta, tim Kancil WHW keluar sebagai pemenang dalam laga yang menyajikan total sembilan gol tersebut.

Tepatnya Kancil WHW menang 5-4 atas Vamos FC. Dilihat dari skor, kedua tim sejatinya tampil luar, namun Kancil WHW mampu tampil lebih baik sehingga keluar sebagai pemenang.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Kancil WHW langsung mengambil inisiatif menyerang pada awal babak pertama. Sebab, tim itu ingin segera mencetak gol ke gawang Fafage Vamos FC.

Namun, Fafage Vamos FC malah unggul lebih dahulu atas Kancil WHW. Kepastian itu usai Andriansyah Agustin mampu membobol gawang lawang lewat skema serangan balik.

Pada menit ke-9, Kancil WHW akhirnya mampu membobol gawang Fafage Vamos FC setelah melakukan berbagai serangan. Gol itu diciptakan Iqbal Aliefian usai memanfaatkan umpan manis rekan setimnya.

Kancil WHW vs Vamos FC

Kancil WHW kini berbalik unggul atas Fafage Vamos FC. Itu setelah Romi Humandri membobol gawang tim lawan pada menit ke-13 jalannya permainan.

Pada menit ke-17, Fafage Vamos FC berhasil membuat skor melawan Kancil WHW menjadi imbang 2-2. Kepastian itu usai Ali Abedin berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti.

Halaman:
1 2
      
