Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Pendekar United Ditahan Giga FC 1-1

JAKARTA - Pendekar United harus puas menutup laga melawan Giga FC Kota Metro dengan skor sama kuat 1-1, pada Sabtu (15/7/2023) siang WIB. Laga yang dihelat di GIPR POPKI, Jakarta itu berlangsung amat ketat, tak heran jika pertandingan lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023 itu berakhir sama kuat.

Menariknya, dalam laga tersebut sempat ada insiden mati lampu. Namun, kejadian itu tak menurunkan tensi permainan dari laga Pendekar United vs Giga FC tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pendekar United dan Giga FC bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas tinggi dengan saling jual dan beli serangan dalam upaya mencetak gol.

Sampai menit ke-15 laga masih berjalan cukup ketat antara kedua tim. Pendekar United dan Giga FC mendapatkan banyak peluang, tetapi belum ada satu pun yang berbuah gol.

Pada akhir babak pertama, Giga FV akhirnya berhasil memecah kebuntuan dalam laga itu. Kepastian itu usai Agung Rufei berhasil mencetak gol ke gawang Pendekar United.

Babak Kedua

Pendekar United tampil lebih menekan pada awal babak kedua. Tampaknya, tim milik Atta Halilintar ingin segera mencetak gol balasan agar kedudukan kembali imbang.