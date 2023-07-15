Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Pendekar United Ditahan Giga FC 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:25 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Pendekar United Ditahan Giga FC 1-1
Pendekar United ditahan Giga FC 1-1. (Foto: Instagram/pendekarunited)
A
A
A

JAKARTA - Pendekar United harus puas menutup laga melawan Giga FC Kota Metro dengan skor sama kuat 1-1, pada Sabtu (15/7/2023) siang WIB. Laga yang dihelat di GIPR POPKI, Jakarta itu berlangsung amat ketat, tak heran jika pertandingan lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023 itu berakhir sama kuat.

Menariknya, dalam laga tersebut sempat ada insiden mati lampu. Namun, kejadian itu tak menurunkan tensi permainan dari laga Pendekar United vs Giga FC tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pendekar United dan Giga FC bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas tinggi dengan saling jual dan beli serangan dalam upaya mencetak gol.

Sampai menit ke-15 laga masih berjalan cukup ketat antara kedua tim. Pendekar United dan Giga FC mendapatkan banyak peluang, tetapi belum ada satu pun yang berbuah gol.

Pada akhir babak pertama, Giga FV akhirnya berhasil memecah kebuntuan dalam laga itu. Kepastian itu usai Agung Rufei berhasil mencetak gol ke gawang Pendekar United.

Pendekar United vs Giga FC

Babak Kedua

Pendekar United tampil lebih menekan pada awal babak kedua. Tampaknya, tim milik Atta Halilintar ingin segera mencetak gol balasan agar kedudukan kembali imbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638153/premier-padel-2025-new-giza-p2-adu-skill-di-tanah-piramida-link-streaming-di-vision-wuf.webp
Premier Padel 2025 New Giza P2: Adu Skill di Tanah Piramida, Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Catat! Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Vs Iran di Final Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement