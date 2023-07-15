Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Black Steel Permalukan Sadakata United 5-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:10 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Black Steel Permalukan Sadakata United 5-1
Black Steel FC menang 5-1 atas Sadakata United. (Foto: Instagram/blacksteelfcmanokwari)
JAKARTA - Kemenangan besar berhasil diraih Black Steel FC atas Sadakata United di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023, pada Sabtu (15/7/2023) sore WIB. Bermain di GOR POPKI, Jakarta, Black Steel tepatnya menang dengan skor 5-1 atas lawannya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sadaka United berhasil unggul lebih dahulu atas Black Steel FC dalam laga itu. Hal itu setelaH Suhendar Sakria mampu membobol gawang tim lawan pada menit ke-6

Semenjak tertinggal, Black Steel FC terus menggempur pertahanan Sadakata United. Tim itu tampaknya ingin segera bisa menyamakan kedudukan dalam laga itu.

Pada menit ke-19, Black Steel FC berhasil memecahkan kebuntuan dan sekaligus menyamakan kedudukan melawan Sadakata United dalam laga itu. Kepastian itu usai Ardiansyah Nur mampu membobol gawang Sadakata United.

Black Steel FC

Babak Kedua

Pada menit ke-3, Black Steel FC kini berbalik unggul 2-1 atas Sadakata FC. Kepastian itu usai Guntur Sulistyo mencetak gol lewat sepakan kerasnya yang tidak bisa dihalau kiper lawan

Sadakata United kini terus di bawah tekanan Black Steel FC. Tampaknya, Black Steel makin percaya diri usai unggul 2-1 atas di lawan.

