Meski Tampil Apik di Derby Tokyo, Pratama Arhan Tetap Tak Dibawa untuk Laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis

MESKI tampil apik di derby Tokyo, Pratama Arhan tetap tak dibawa Tokyo Verdy untuk hadapi Tokushima Vortis di laga pekan ke-26 divisi dua Liga Jepang 2023, pada hari ini, Sabtu (15/7/2023) pukul 16.00 WIB. Padahal dalam laga derby Tokyo itu, penampilan Pratama terbilang luar biasa.

Sebagai pengingat, Tokyo Verdy baru saja memberikan perlawanan yang luar biasa kala menghadapi FC Tokyo di babak ketiga Piala Kaisar 2023, Rabu 12 Juli 2023 lalu. Dalam laga bertajuk derby Tokyo tersebut, Tokyo Verdy mampu menahan tim yang bermain kasta tertinggi Liga Jepang 1-1 hingga pertandingan di waktu normal berakhir.

Karena skor tak berubah usai melakukan perpanjangan waktu, laga pun berlanjut hingga adu penalti. Pada akhirnya, Tokyo Verdy tetap kalah dengan skor penalti 8-9.

Menariknya, dalam derby Tokyo tersebut, penggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan berhasil menjadi perhatian berkat penampilan apiknya di laga tersebut. Bermain sebagai starter, Pratama Arhan langsung memanfaatkan kemampuan utamanya, yakni lemparan ke dalam.

Bahkan ada satu momen lemparan ke dalam Pratama Arhan nyaris berbuah gol. Sebab ada pemain Tokyo Verdy yang sigap menyambut bola dari Arhan, sayangnya, gol urung tercipta.