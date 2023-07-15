Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Bomber Ganas Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pernah Hancurkan Thailand di Final

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |14:20 WIB
5 Bomber Ganas Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Pernah Hancurkan Thailand di Final
Rafael Struick kala berseragam ADO Den Haag/Foto: Instagram
A
A
A

LIMA bomber ganas bakal dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U-23 2023. Salah satu di antaranya pernah menjadi mimpi buruk kepada barisan pertahanan Thailand.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi pada Rabu 5 Juli 2023 bahwa Shin Tae-yong bakal mengambil alih Timnas Indonesia U-23. Sang pelatih asal Korea Selatan bakal bertanggung jawab di Piala AFF U-23 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Target untuk Piala AFF U-23 2023 adalah menjadi juara. Setidaknya, ada lima penyerang yang bisa membantu Shin Tae-yong merealisasikan target tersebut.

Berikut 5 Penyerang Ganas yang Bakal Dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U-23 2023:

5. Rafael Struick

 rafael struick

Rafael Struick adalah pemain keturunan yang baru dinaturalisasi pada Mei 2023 lalu. Penyerang ADO Den Haag ini telah melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia senior pada FIFA Matchday Juni 2023, dengan tampil dalam kedua laga kontra Palestina dan Argentina.

Struick masih berusia 20 tahun dan bisa dipanggil untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Utamanya, dia bermain di sayap kiri, namun juga bisa difungsikan di kanan atau bahkan ujung tombak.

 BACA JUGA:

4. Fajar Fathur Rahman

Fajar Fathur Rahman merupakan salah satu penggawa Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023. Pada ajang itu, dia keluar sebagai salah satu top skor dengan catatan lima gol.

Pemain Borneo FC itu difungsikan sebagai penyerang sayap selama SEA Games 2023. Melihat ketajamannya, bukan tidak mungkin Fajar bakal kembali diandalkan sebagai penyerang sayap oleh Shin Tae-yong nantinya.

Halaman:
1 2 3
      
