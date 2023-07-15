Timnas Indonesia U-23 Diuntungkan, Vietnam Tanpa Gelandang Liga Republik Ceko di Piala AFF U-23 2023

INDONESIA diuntungkan di Piala AFF U-23 2023. Pasalnya, Vietnam dipastikan tak akan diperkuat oleh gelandangnya yang main di Liga Republik Ceko.

Andrej Nguyen yang berkarier di Liga Republik Ceko bersama Olomouc U-19 dipastikan tak akan tampil bersama Vietnam di Piala AFF U-23 2023. Turnamen ini akan digelar 17 Agustus 2023.

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, memiliki beberapa keuntungan dengan situasi ini. Salah satunya karena memiliki materi pemain yang lebih lengkap.

Di samping itu, selain tak diperkuat gelandang aboard-nya, Vietnam juga akan dilatih oleh pelatih baru. Tim muda en Star Warriors, julukan Timnas Vietnam, bakal ditangani pelatih baru Hoang Anh Tuan.

BACA JUGA:

VFF sendiri sebelumnya telah mengabarkan tim U-23 Vietnam dibagi menjadi dua. Philippe Troussier akan menangani skuad Kualifikasi Piala Asia U-23 2023, sedangkan Hoang Anh Tuan di Piala AFF U-23 2023 serta Asian Games.

Philippe Troussier pun sudah mengirimkan 18 nama pemain kepada Hoang Anh Tuan untuk Piala AFF U-23 2023. Dari daftar tersebut Vietnam tidak akan diperkuat pemain terbaiknya.

"Troussier telah mengirimkan daftar 18 pemain Vietnam U-23 yang diusulkan untuk Piala AFF U-23 kepada Hoang Anh Tuan. Pemain abroad Andrej Nguyen tidak dipilih," tulis The Thao247 dikutip Sabtu (15/7/2023).

Tak hanya itu, Hoang Anh Tuan pun mengungkap bahwa Vietnam akan banyak diperkuat tim U-23 dan pemain yang tampil di liga kasta kedua.