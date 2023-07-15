Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Sejarah Gila yang Segera Dicetak Shin Tae-yong Bareng Timnas Indonesia dalam 6 Bulan ke Depan, Nomor 1 Lolos ke Fase Gugur Piala Asia 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |13:12 WIB
Shin Tae-yong siap buat sejarah dengan Timnas Indonesia/Foto: Instagram
SEBANYAK 3 sejarah gila yang segera dicetak Shin Tae-yong bareng Timnas Indonesia dalam 6 bulan ke depan akan diulas Okezone di artikel ini. Dari ketiga sejarah gila yang dimaksud, salah satunya membawa Timnas Indonesia senior lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya!

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong bakal menukangi Timnas Indonesia senior dan U-23 untuk beberapa kompetisi ke depan. Sebut saja seperti Piala AFF U-23 2023, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, ronde pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hingga Piala Asia 2023.

 shin tae-yong

Menariknya, Shin Tae-yong bisa menciptakan sejarah gila bersama skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- senior maupun U-23 dalam 6 bulan ke depan. Dengan catatan, juru racik 53 tahun asal Korea Selatan itu mampu membawa Tim Merah Putih meraih hasil positif. Lantas, apa saja sejarah gila yang segera dicetak Shin Tae-yong itu?

 BACA JUGA:

Berikut 3 Sejarah Gila yang Segera Dicetak Shin Tae-yong Bareng Timnas Indonesia dalam 6 Bulan ke Depan:

3. Lolos ke Piala Asia U-23 untuk Pertama Kalinya

Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Shin Tae-yong akan melakoni babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sesuai hasil drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Kuala Lumpur pada Kamis (25/5/2023), Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan.

Seluruh pertandingan di Grup K akan digelar di Stadion Manahan Solo, Indonesia pada 6, 9, dan 12 September 2023. Tentunya, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- memiliki kans besar untuk mengalahkan Turkmenistan dan Taiwan karena bermain di kandangnya sendiri.

Jika tim besutan Shin Tae-yong itu mampu mengalahkan kedua tim tersebut, maka Timnas Indonesia U-23 akan lolos ke Piala Asia U-23 2024 sekaligus mencetak sejarah. Pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23, semenjak turnamen ini digelar pada 2013.

