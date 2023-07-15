Geser Lionel Messi Usai Sabet Rp2 Triliun, Cristiano Ronaldo Jadi Atlet dengan Pendapatan Tertinggi Sepanjang 2023

UNTUK pertama kalinya sejak 2017, Cristiano Ronaldo menduduki puncak daftar atlet dengan bayaran tertinggi di dunia versi Forbes, menggeser Lionel Messi. Ia pun mendapatkan gelar Guinness World Records untuk pendapatan tahunan tertinggi bagi seorang atlet pada tahun 2023.

Dalam 12 bulan menjelang 1 Mei 2023, tanggal di mana sebagian besar musim olahraga diakhiri, Ronaldo diperkirakan telah menghasilkan $136 juta atau setara dengan Rp2 triliun.

Ronaldo merebut gelar itu dari Messi, yang merupakan atlet dengan bayaran tertinggi tahun 2022 dengan perkiraan $130 juta atau Rp1,9 triliun.

Penghasilan pemecah rekor Ronaldo terdiri dari $46 juta (£35 juta) pendapatan di lapangan dan $90 juta (£68,5 juta) pendapatan di luar lapangan.

BACA JUGA:

Saat hengkang dari Manchester United pada Januari 2023 ke tim Arab Saudi Al-Nassr, CR7 hampir menggandakan gajinya menjadi sekitar $75 juta (£57 juta).

Namun, penghasilannya di lapangan tak seberapa dibandingkan oleh penghasilannya di luar lapangan. Selain kontrak seumur hidup dengan Nike, Ronaldo juga menghasilkan uang melalui merchandise bermerek CR7 miliknya.

Forbes menghitung penghasilan atlet berdasarkan data yang diperoleh dari orang dalam industri, laporan berita, dan basis data gaji.

Angka pendapatan di lapangan meliputi gaji, hadiah uang, dan bonus, sedangkan pendapatan di luar lapangan adalah perkiraan kesepakatan sponsor, biaya penampilan, memorabilia, dan pendapatan lisensi. Ditambah pengembalian uang tunai dari bisnis apa pun yang dijalani sang atlet.

Mereka tidak memasukkan pembayaran bunga atau dividen dari pendapatan investasi, tetapi mereka memperhitung pembayaran dari saham ekuitas yang telah dijual oleh para atlet.