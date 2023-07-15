Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Radit FC vs IPC Pelindo Berakhir Imbang dengan Skor 2-2

RADIT FC bermain imbang 2-2 dengan IPC Pelindo dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023. Laga itu berlangsung di GOR POPKI, Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Pada babak pertama, Radit FC dan IPC Pelindo bermain lepas sejak awal pertandingan. Kedua tim tampak langsung silih berganti melakukan serangan.

Namun, IPC Pelindo mampu unggul atas Radit FC lebih dahulu. Kepastian itu usai Muhammad Idris mampu membobol tim lawan yang menjadi kedudukan kini 1-0.

IPC Pelindo pun makin di atas angin dalam laga itu. Hal tersebut dibuktikan tim itu kembali mencetak gol pada menit ke-12 lewat sepakan keras Syarif Hidayatullah.

Radit FC akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan dari IPC Pelindo. Oleh dikarenakan, Hamdani mampu mencetak gol pada menit ke-13 lewat tendangan mendatarnya.

Laga antara kedua tim pun makin sengit di akhir babak pertama. Sebab, Radit FC berhasil menyamakan kedudukan setelah Bayu Bagaskoro mencetak gol lewat tendangan kerasnya.