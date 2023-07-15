Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Radit FC vs IPC Pelindo Berakhir Imbang dengan Skor 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:49 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Radit FC vs IPC Pelindo Berakhir Imbang dengan Skor 2-2
Radit FC bermain imbang dengan IPC Pelindo/Foto: Andri Bagus
A
A
A

RADIT FC bermain imbang 2-2 dengan IPC Pelindo dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023. Laga itu berlangsung di GOR POPKI, Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Pada babak pertama, Radit FC dan IPC Pelindo bermain lepas sejak awal pertandingan. Kedua tim tampak langsung silih berganti melakukan serangan.

 liga futsal

Namun, IPC Pelindo mampu unggul atas Radit FC lebih dahulu. Kepastian itu usai Muhammad Idris mampu membobol tim lawan yang menjadi kedudukan kini 1-0.

IPC Pelindo pun makin di atas angin dalam laga itu. Hal tersebut dibuktikan tim itu kembali mencetak gol pada menit ke-12 lewat sepakan keras Syarif Hidayatullah.

Radit FC akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan dari IPC Pelindo. Oleh dikarenakan, Hamdani mampu mencetak gol pada menit ke-13 lewat tendangan mendatarnya.

Laga antara kedua tim pun makin sengit di akhir babak pertama. Sebab, Radit FC berhasil menyamakan kedudukan setelah Bayu Bagaskoro mencetak gol lewat tendangan kerasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1637973/megawati-hangestri-minta-maaf-usai-putus-kontrak-dengan-klub-turki-manisa-bbsk-eii.webp
Megawati Hangestri Minta Maaf usai Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/09/25/capello.jpg
Capello Bela Tudor, tapi Dorong Spalletti Jadi Pelatih Baru Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement