HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Amati Internal Game Timnas Indonesia U-17, Begini Komentar Bima Sakti

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:09 WIB
Amati Internal Game Timnas Indonesia U-17, Begini Komentar Bima Sakti
Bima Sakti komentari Timnas Indonesia U-17 usai jalani game internal/Foto: Cikal Bintang
PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti memberikan komentar usai mengamati anak asuhnya dalam game internal. Latih tanding itu termasuk dari bagian persiapan Garuda Muda untuk Piala Dunia U-17 2023.

Pertandingan internal itu berlangsung di Lapangan A, Senayan, Jakarta pada Sabtu (15/7/2023) pagi WIB. Dalam latih tanding itu, Bima membagi anak asuhnya menjadi dua tim.

Laga berjalan sengit selama dua kali 40 menit. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, Bima mengamati para pemain dengan seksama.

Bima mengatakan, latih tanding ini akan dilakoni setiap pekan oleh 34 pemain yang mengikuti seleksi di Jakarta. Meskipun begitu, Bima mengakui timnya baru dua hari turun latihan ke lapangan.

"Materi latihan hari ini kita memang setiap sabtu ada internal game, dan ini sebenarnya kita baru dua hari latihan," kata Bima kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (15/7/2023).

Setelah mengamati dua babak dalam latih tanding, Bima mengambil kesimpulan para pemain masih belum fit sepenuhnya. Namun, pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur itu mewajarkan kondisi tersebut.

"Saya ambil waktu maksimalkan saja 40x2 menit kita ingin tahu kondisi pemain yang sudah lama tidak latihan. Ada beberapa pemain yang keram, ada yang kondisinya menurun, itu jadi masukan buat kita," ujar Bima.

