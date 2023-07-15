Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Roket Pratama Arhan Tersaji di Laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis di Liga 2 Jepang 2023 Sore Ini?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |10:04 WIB
Lemparan Roket Pratama Arhan Tersaji di Laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis di Liga 2 Jepang 2023 Sore Ini?
Menanti lemparan roket Pratama Arhan di laga Tokyo Verdy vs Tolushima Vortis/Foto: PSSI
A
A
A

LEMPARAN roket Pratama Arhan tersaji di laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis di Liga 2 Jepang 2023 sore ini? Sekadar diketahui, klub Pratama Arhan yakni Tokyo Verdy akan menjamu Tokushima Vortis pada pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023 di Stadion Ajinomoto, Tokyo, hari ini, Sabtu 15 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

Tokyo Verdy telah membagikan informasi soal laga melawan Tokushima Vortis di laman resminya dengan memunculkan foto Pratama Arhan saat hendak melempar bola. Informasi yang dibagikan Tokyo Verdy itu digadang-gadang jadi pertanda bahwa Pratama Arhan bakal dimainkan pada laga tersebut.

pratama arhan

“Pertandingan kandang selanjutnya. Pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023 vs Tokushima Vortis pada Sabtu 15 Juli 2023 pukul 18.00 (waktu setempat) di Ajinomoto Stadium,” tulis laman resmi Tokyo Verdy, sambil menampilkan foto Pratama Arhan, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Oleh karena itu, pelatih Tokyo, Hiroshi Jofuku, kemungkinan memberikan kesempatan kepada pemain 21 tahun tersebut untuk melakoni debutnya di Liga 2 Jepang 2023. Pratama Arhan sendiri belum pernah bermain untuk Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang 2023 hingga memasuki pekan ke-25.

Pada musim 2023 ini, bek kiri Timnas Indonesia tersebut baru dua kali tampil di ajang Emperors Cup 2023. Pratama Arhan selalu dimainkan sebagai starter dalam dua laga yang dijalaninya bersama Tokyo Verdy di Emperors Cup 2023.

Pertama, Pratama Arhan mencatatkan assist lewat lemparan roketnya saat Tokyo Verdy menang 2-1 atas Gunma di babak kedua Emperors Cup 2023. Selain itu, Pratama Arhan juga bermain sejak awal saat Tokyo Verdy bertemu klub Liga 1 Jepang 2023, FC Tokyo, di babak ketiga Emperors Cup 2023.

Pada laga tersebut, Pratama Arhan berhasil meneror pemain lawan selama 110 menit. Bek Kiri Timnas Indonesia acap kali mengeluarkan jurus andalannya yakni lemparan roket mematikan yang nyaris membuahkan gol untuk Tokyo Verdy.

Halaman:
1 2
      
