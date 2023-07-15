Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Misi Rafael Struick Bersama ADO Den Haag: Ada Peluang, Tembus Skuad Utama!

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |09:18 WIB
Misi Rafael Struick Bersama ADO Den Haag: Ada Peluang, Tembus Skuad Utama!
Rafaeal Struick miliki misi tembus skuad utama ADO den Haag/Foto: Instagram ADO den Haag
PENGGAWA Timnas Indonesia, Rafael Struick, memiliki misi untuk tembus skuat utama atau skuad inti di ADO Den Haag. Ia melihat ada peluang tersebut.

Nama Rafael Struick semakin dikenal usai tampil apik bersama Timnas Indonesia. Ia dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk mengisi skuad Garuda bersama dengan Asnawi Cs.

 struick

Sepulang dari timnas Indonesia, Rafael ditawarkan untuk tampil di tim utama ADO den Haag. Hasilnya juga positif karena ia sempat menyumbang satu gol dalam kemenangan tim Liga Belanda itu.

Kala itu ADO den Haag menang besar 7-0 saat menghadapi Laakwartier. Dalam laga itu Struick tampil sebagai starter dan turut menyumbang satu gol.

"Saya tentu melihat peluang, tapi beberapa pemain akan direkrut. Saya hanya akan memberikan 100 persen dan melihat apa yang terjadi di masa depan," ucap Rafael Struick dikutip dari Omroep West, Sabtu (15/7/2023).

