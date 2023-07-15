Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipanggil sang Rekan di KMSK Deinze, Marselino Ferdinan Pasang Wajah Murung

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |08:52 WIB
Dipanggil sang Rekan di KMSK Deinze, Marselino Ferdinan Pasang Wajah Murung
Wajah murung Marselino Ferdinan/Foto: Tiktok
A
A
A

DIPANGGIL sang rekannya di KMSK Deinze, Marselino Ferdinan pasang wajah murung. Momen kelakuan wonderkid Timnas Indonesia tersebut diketahui dalam unggahan video akun TikTok @risyawarokaa47.

Dalam unggahan tersebut, Marselino Ferdinan awalnya disoroti kamera oleh rekan setimnya di KMSK Deinze yang belum diketahui namanya. Kemudian, gelandang serang KMSK Deinze itu diberi pertanyaan oleh rekannya itu.

 marselino ferdinan

"Marselino apakah kamu suka?," tanya rekan Marselino Ferdinan di KMSK Deinze, dikutip dari akun TikTok @risyawarokaa47, Sabtu (15/7/2023).

Namun, Marselino Ferdinan justru tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan rekannya itu. Pemain 18 tahun itu seolah berpikir sejenak dan langsung memalingkan wajahnya dari sorotan kamera serta rekan setimnya tersebut.

 BACA JUGA:

Marselino Ferdinan terlihat memasang wajah yang murung. Akibat kelakuannya itu, netizen Indonesia pun sontak membanjiri unggahan akun tersebut. Di antaranya, ada yang menyebut bahwa Marselino Ferdinan sedang tidak mood dan baru bangun tidur.

"Kayaknya Marsel baru bangun tidur deh jagi enggak mood," komentar akun @M e y y_*.

"Ini Marsell kalo gak kecapean yaa masih ngantuk karena bangun tidur, jaga kesehatan selll," timpal akun @linoooo***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
