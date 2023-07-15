Mulai Latihan Sejak Pagi, Timnas Indonesia U-17 Adakan Game Internal

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-17 mengadakan latihan di Lapangan A, Senayan, Jakarta pada Sabtu (15/7/2023) pagi. Setelah pemanasan dan latihan ringan, Garuda Muda kemudian mengadakan latih tanding internal.

Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti sedang menyeleksi pemain menjelang Piala Dunia U-17 2023. Pelatih berusia 52 tahun itu sedang mencari 22 pemain terbaik untuk turnamen itu.

Bima pun memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus seleksi di Jakarta sejak Rabu (12/7/2023). Memasuki hari keempat, Bima mulai mengadakan latih tanding internal.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lapangan, Bima membagi para pemain dalam dua tim. Kemudian, pertandingan internal itu berjalan cukup sengit.

Kedua tim terpantau menampilkan jual beli serangan, namun jarang tercipta gol antara kedua tim. Bima pun mengamati calon anak asuhnya dengan serius.

Sementara itu, sebelum mengadakan latih tanding internal, para pemain terlebih dulu melakukan pemanasan dan latihan ringan. Mereka juga berlatih operan serta tendangan jarak dekat.