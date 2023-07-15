Dusan Vlahovic Merapat ke PSG, Juventus Incar Romelu Lukaku dari Chelsea

DUSAN Vlahovic dirumorkan akan merapat ke Paris Saint-Germain (PSG), sedangkan Juventus mengincar Romelu Lukaku dari Chelsea. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano.

Sebelumnya, Il Nerazurri, julukan Inter Milan, dikabarkan serius memberikan tawaran untuk mendatangkan Romelu Lukaku secara permanen dari Chelsea. Hal itu menyusul isu bomber asal Belgia tersebut akan dilepas Chelsea di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Menurut Fabrizio Romano, Inter Milan telah memberikan tawaran terakhir kepada Chelsea senilai 35 juta euro plus tambahan 5 juta euro atau setara total Rp675 miliar. Namun, Inter Milan masih tidak mendapat jawaban dari Romelu Lukaku untuk menutup kesepakatan.

Di sisi lain, Juventus juga telah mengincar Romelu Lukaku dari Chelsea. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Bianconeri -julukan Juventus- telah mengirimkan tawaran kepada Chelsea dengan nilai yang sama seperti Inter Milan yakni Rp675 miliar.

Namun, Juventus hanya berani memberi tawaran kepada Chelsea dengan nilai tersebut jika mereka menjual Dusan Vlahovic. Di sisi lain, tawaran Juventus untuk Romelu Lukaku tidak mengubah pendirian Chelsea.

"Juventus mengirimkan tawaran 37,5 juta euro + 2,5 juta euro ke Chelsea, tetapi dengan catatan jika mereka menjual Vlahovic. Lukaku berbicara kepada Juventus; Inter tidak senang dengan itu," kata Fabrizio Romano di akun Twitternya, dikutip Sabtu (15/7/2023).