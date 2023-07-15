Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Sadio Mane Didekati Al Nassr, Segera Bergabung dengan Cristiano Ronaldo

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:47 WIB
Sadio Mane Didekati Al Nassr, Segera Bergabung dengan Cristiano Ronaldo
Sadio Mane didekati Al Nassr/Foto: Reuters
PENYERANG Bayern Muenchen, Sadio Mane dikabarkan tengah didekati oleh klub Arab Saudi, Al Nassr. Bahkan, Mane pun disebut sudah bertemu dengan perwakilan Al Nassr.

Mane baru menjalani satu musim berseragam Bayern Muenchen. Namun, pemain berusia 31 tahun itu sempat mengalami cedera berkepanjangan.

Oleh sebab itu, Mane harus menepi dari latihan dan pertandingan Die Rotten, julukan Bayern Muenchen. Di samping itu, Mane juga dikabarkan tidak betah berada di Jerman.

Menurut laporan Goal Internasional, Sabtu (15/7/2023), Mane kini menjadi target utama Al Nassr. Pembicaraan kedua belah pihak dilaporkan sudah berlangsung.

"Mane akan keluar dari Bayern Muenchen musim panas ini dan bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Al-Nassr. Ini terjadi setelah terungkap bahwa kedua pihak bertemu pada hari Kamis untuk membahas kemungkinan kesepakatan bagi pemain sayap berusia 31 tahun," tulis laporan Goal Internasional, yang juga menyitir dari situs berita Arab Saudi Ariadhiah, Sabtu (15/7/2023).

