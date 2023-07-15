Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Putri Indonesia U-19 vs Myanmar di Perebutan Posisi 3 Piala AFF U-19 2023: Misi Garuda Pertiwi Obati Luka

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:00 WIB
Jadwal Timnas Putri Indonesia U-19 vs Myanmar di Perebutan Posisi 3 Piala AFF U-19 2023: Misi Garuda Pertiwi Obati Luka
Timnas Putri U-19 akan berebut posisi 3 dengan Myanmar/Foto: PSSI
A
A
A

JADWAL Timnas Putri Indonesia U-19 vs Myanmar di Perebutan Posisi 3 Piala AFF U-19 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal berlangsung pada hari ini, Sabtu 15 Juli 2023 pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang.

Garuda Pertiwi junior -julukan Timnas Putri Indonesia U-19- memiliki misi mengobati lukanya dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U-19 2023 ini. Sebab, Claudia Scheuneman dkk sebelumnya mengalami hasil yang menyakitkan di partai semifinal.

 timnas putri

Timnas Putri Indonesia U-19- dibantai oleh Thailand dengan skor super telak 1-7 pada semifinal Piala AFF U-19 2023 yang berlangsung Kamis (13/7/2023) lalu. Tentunya, hasil tersebut sangat menyakitkan bagi pasukan Rudy Eka Priyambada itu.

Mengingat, Timnas Putri Indonesia U-19 sebelumnya telah bermain impresif di babak fase grup Piala AFF U-19 2023. Garuda Pertiwi junior keluar sebagai juara Grup A usai menyapu bersih tiga laga di Grup A dengan kemenangan.

 BACA JUGA:

Tercatat, Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil membantai Timor Leste 7-0, menaklukkan Laos 4-1, dan menggilas Kamboja 5-0. Hasil itu yang membuat Sheva Imut cs lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023 dengan status juara Grup A.

Sayangnya, langkah Timnas Putri Indonesia U-19 menuju ke partai final harus dijegal oleh Thailand. Kini, Claudia Scheunemann dkk masih akan berjuang sampai titik darah penghabisan di laga perebutan peringkat ketiga melawan Myanmar.

Timnas Putri Indonesia U-19 dipastikan bakal tampil maksimal dengan semangat yang membara. Claudia Scheunemann dkk pasti bangkit demi bisa mengakhiri kompetisi yang digelar di Indonesia itu dengan posisi ketiga di Piala AFF U-19 2023.

Telusuri berita bola lainnya
