Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tinggalkan Persib Bandung Bareng Luis Milla, Mata Coach Manuel Perez-Cascallana Berkaca-kaca

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |22:27 WIB
Tinggalkan Persib Bandung Bareng Luis Milla, Mata Coach Manuel Perez-Cascallana Berkaca-kaca
Manuel Perez-Cascallana kala melatih Persib Bandung. (Foto: Instagram/@cascallana.coach)
A
A
A

LUIS Milla bersama dua staf pelatihnya, yakni Manuel Perez-Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez, resmi meninggalkan Persib Bandung. Usai pengumuman itu disampaikan, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, coach Manuel Perez-Cascallana pun terlihat dalam kondisi mata berkaca-kaca.

Ya, kabar mengejutkan disampaikan Persib Bandung pada Sabtu (15/7/2023) siang WIB. Luis Milla disebut mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Persib Bandung karena masalah pribadi.

Manuel Perez-Cascallana

Menyusul keputusan Luis Milla yang mengundurkan diri, dua staf eks pelatih Timnas Indonesia itu, yakni Manuel Perez-Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez, juga mengundurkan diri dari Persib. Tentunya, kabar ini sangat mengejutkan bagi publik sepakbola Indonesia.

Dengan begitu, laga Persib kontra Dewa United dalam pekan ke-3 Liga 1 2023-2024 jadi momen terakhir Luis Milla, Manuel Perez-Cascallana, dan Carlos Grande Rodriguez mendampingi tim. Laga itu sendiri berakhir dengan skor imbang 2-2.

"Dengan berat hati, Persib harus menyampaikan bahwa pertandingan melawan Dewa United semalam menjadi momen terakhir kebersamaan Luis Milla Aspas sebagai nakhoda," tulis pernyataan resmi Persib Bandung di laman resminya, Sabtu 15 Juli 2023.

"Seiring dengan keputusan Milla itu, Manuel Perez-Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez turut mundur dari jajaran staf pelatih," tulis pernyataan Persib Bandung.

Usai kabar itu tersiar, beredar video di media sosial yang memperlihatkan mata Manuel Perez-Cascallana berkaca-kaca. Dilansir dari akun Tiktok @anak_pak.aceng, momen itu terjadi kala Luis Milla, Manuel Perez-Cascallana, hingga Carlos Grande Rodriguez terlihat tengah mengunjungi sebuah tempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638271/kenapa-timnas-indonesia-u17-cuma-diperkuat-4-pemain-diaspora-di-piala-dunia-u17-2025-omt.webp
Kenapa Timnas Indonesia U-17 Cuma Diperkuat 4 Pemain Diaspora di Piala Dunia U-17 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement