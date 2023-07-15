Tinggalkan Persib Bandung Bareng Luis Milla, Mata Coach Manuel Perez-Cascallana Berkaca-kaca

LUIS Milla bersama dua staf pelatihnya, yakni Manuel Perez-Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez, resmi meninggalkan Persib Bandung. Usai pengumuman itu disampaikan, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, coach Manuel Perez-Cascallana pun terlihat dalam kondisi mata berkaca-kaca.

Ya, kabar mengejutkan disampaikan Persib Bandung pada Sabtu (15/7/2023) siang WIB. Luis Milla disebut mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Persib Bandung karena masalah pribadi.

Menyusul keputusan Luis Milla yang mengundurkan diri, dua staf eks pelatih Timnas Indonesia itu, yakni Manuel Perez-Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez, juga mengundurkan diri dari Persib. Tentunya, kabar ini sangat mengejutkan bagi publik sepakbola Indonesia.

Dengan begitu, laga Persib kontra Dewa United dalam pekan ke-3 Liga 1 2023-2024 jadi momen terakhir Luis Milla, Manuel Perez-Cascallana, dan Carlos Grande Rodriguez mendampingi tim. Laga itu sendiri berakhir dengan skor imbang 2-2.

"Dengan berat hati, Persib harus menyampaikan bahwa pertandingan melawan Dewa United semalam menjadi momen terakhir kebersamaan Luis Milla Aspas sebagai nakhoda," tulis pernyataan resmi Persib Bandung di laman resminya, Sabtu 15 Juli 2023.

"Seiring dengan keputusan Milla itu, Manuel Perez-Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez turut mundur dari jajaran staf pelatih," tulis pernyataan Persib Bandung.

Usai kabar itu tersiar, beredar video di media sosial yang memperlihatkan mata Manuel Perez-Cascallana berkaca-kaca. Dilansir dari akun Tiktok @anak_pak.aceng, momen itu terjadi kala Luis Milla, Manuel Perez-Cascallana, hingga Carlos Grande Rodriguez terlihat tengah mengunjungi sebuah tempat.