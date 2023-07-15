Hasil Persis Solo vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Laskar Sambernyawa Menang 2-1!

SOLO – Persis Solo sukses mengalahkan Borneo FC di laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024 pada Sabtu (15/7/2023) malam WIB. Bagi Persis, kemenangan tersebut amat berarti karena itu adalah tiga poin perdana mereka di musim ini.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Persis menang berkat gol dari Fernando Rodriguez pada menit ke-11 dan Ramadhan Sananta di menit 32. Sementara Borneo hanya bisa membalas lewat Leo Lelis di menit 42.

Berkat kemenangan itu, Persis bertengger di peringkat keenam dengan empat poin. Sedangkan Borneo FC sejatinya juga memiliki empat poin, namun mereka harus rela berada di posisi 10.

Jalannya Pertandingan

Dalam melawan Borneo, pelatih Persis Leonardo Medina berani untuk tidak memainkan legiun asingnya di lini belakang. Tiga bek Persis yang menjadi starter pada laga ini diisi oleh Sutanto Tan (Bek Tengah), Rian Miziar (Bek Kiri) dan Mohammad Kanu (Bek Kanan).

Di lini tengah juga ada perubahan dengan dicadangkannya Taufiq Febriyanto. Hasilnya Persis berhasil meraih kemanangan perdananya di hadapan 8.890 dengan skor 2-1 lewat gol

Fernando Rodriguez menit ke 10 dan Ramadhan Sananta menit ke 31 berbalas gol Leonardo Lelis menit ke 43.

Fernando Rodriguez membuka keran gol tuan rumah pada menit 10. Pemain asal Spanyol itu berhasil mengkonversi tendangan bebas Moussa Sidibe dari sisi kanan pertahanan Borneo FC yang diarahkan langsung ke kotak Nadeo Argawinata dengan kepalanya.

Borneo yang tak mau kalah mencoba membalas dan mendapat sejumlah peluang. Matheus Antonio (M. Pato) sempat mencetak gol pada menit ke 27, namun dianulir karena offside. Penyelematan kemudian dilakukan oleh Gianluca Pandeynuwu yang berhasil menepis tendangan bebas dari Leonardo Lelis menit ke 30.