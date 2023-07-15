Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mario Gomez Diisukan Latih Persib Bandung, Jonathan Bauman Segera Menyusul dari Barcelona SC?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |19:46 WIB
Mario Gomez Diisukan Latih Persib Bandung, Jonathan Bauman Segera Menyusul dari Barcelona SC?
Jonathan Bauman (kiri) siap susul jika Mario Gomez tangani Persib Bandung? (Foto: Instagram/@jonibauman)
A
A
A

MARIO Gomez mendekat ke Persib Bandung, Jonathan Bauman segera menyusul dari Barcelona SC? Pelatih asal Argentina, Mario Gomez, kencang dikabarkan menjadi pelatih Persib Bandung setelah Luis Milla mundur dari posisi tersebut.

Tanda-tanda Mario Gomez menjadi pelatih Persib Bandung terlihat di akun Instagram-nya, @mariogomezdt. Mario Gomez baru saja mengunggah momen ketika dirinya menangani Persib Bandung di Liga 1 2018.

Mario Gomez

(Kode Mario Gomez tangani Persib Bandung? (Foto: Instagram/@mariogomezdt)

“Kenangan indah dalam hidup saya di Bandung. Suporter sangat penting dalam sepakbola dan juga klub,” tulis Mario Gomez di Instagram-nya.

Mario Gomez saat ini juga berstatus tanpa klub. Semalam, pelatih yang mengantarkan Johor Darul Takzim kampiun AFC Cup 2015 ini baru saja meninggalkan klub Liga 2 Argentina 2023, Club Atletico Gimnasia Y Esgrima (Jujuy).

“Hari ini saya menyelesaikan perjalanan di Gimnasia de Jujuy. Saya hanya bisa mengucapkan TERIMA KASIH LOBO, terima kasih Jujuy dan semuanya,” tulis Mario Gomez di akun instagram-nya, @marigomezjdt.

Seperti yang sudah diutarakan di atas, Mario Gomez pernah membesut Persib Bandung di Liga 1 2018. Saat itu, ada empat pemain asing yang jadi andalannya, yakni Ezechiel Ndouassel, Bojan Malisic, Jonathan Bauman dan Oh In-kyun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/49/1637963/media-italia-sebut-pembalap-indonesia-veda-ega-pratama-gabung-honda-di-moto3-2026-aqj.webp
Media Italia Sebut Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda di Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement