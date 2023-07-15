Mario Gomez Diisukan Latih Persib Bandung, Jonathan Bauman Segera Menyusul dari Barcelona SC?

MARIO Gomez mendekat ke Persib Bandung, Jonathan Bauman segera menyusul dari Barcelona SC? Pelatih asal Argentina, Mario Gomez, kencang dikabarkan menjadi pelatih Persib Bandung setelah Luis Milla mundur dari posisi tersebut.

Tanda-tanda Mario Gomez menjadi pelatih Persib Bandung terlihat di akun Instagram-nya, @mariogomezdt. Mario Gomez baru saja mengunggah momen ketika dirinya menangani Persib Bandung di Liga 1 2018.

(Kode Mario Gomez tangani Persib Bandung? (Foto: Instagram/@mariogomezdt)

“Kenangan indah dalam hidup saya di Bandung. Suporter sangat penting dalam sepakbola dan juga klub,” tulis Mario Gomez di Instagram-nya.

Mario Gomez saat ini juga berstatus tanpa klub. Semalam, pelatih yang mengantarkan Johor Darul Takzim kampiun AFC Cup 2015 ini baru saja meninggalkan klub Liga 2 Argentina 2023, Club Atletico Gimnasia Y Esgrima (Jujuy).

“Hari ini saya menyelesaikan perjalanan di Gimnasia de Jujuy. Saya hanya bisa mengucapkan TERIMA KASIH LOBO, terima kasih Jujuy dan semuanya,” tulis Mario Gomez di akun instagram-nya, @marigomezjdt.

Seperti yang sudah diutarakan di atas, Mario Gomez pernah membesut Persib Bandung di Liga 1 2018. Saat itu, ada empat pemain asing yang jadi andalannya, yakni Ezechiel Ndouassel, Bojan Malisic, Jonathan Bauman dan Oh In-kyun.