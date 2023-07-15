Usai Ditinggalkan Luis Milla, Persib Bandung Sudah Kantongi Sejumlah Calon Pelatih

BANDUNG – Persib Bandung dipastikan kehilangan Luis Milla yang memilih mundur karena alasan personal. Menanggapi kondisi itu, Persib ternyata tidak panik karena mereka mengaku sudah mengantongi sejumlah nama calon pelatih yang nantinya akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Milla.

Berdasarkan pernyataan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, klubnya sudah mencatat siapa saja kandidat pengganti Milla. Tentunya para calon itu adalah kriteria yang dibutuhkan Persib saat ini.

"Memang ada beberapa kriteria dari beberapa calon pelatih tersebut yang akan menjadi bahan diskusi bagi kita di internal, baik di Komisaris dan Direksi untuk segera memutuskan," kata Teddy Tjahjono di Graha Persib, Bandung, Sabtu (15/7/2023).

Menurut Tedd, banyak parameter yang menjadi acuan untuk menentukan pelatih yang layak menangani Persib. Terlebih, Liga 1 2023-2024 sudah berjalan tiga pertandingan.

"Karena memang akhirnya semua keputusan di Persib perlu pembicaraan dengan Direksi dan Komisaris untuk melakukan sebuah keputusan," sambung Teddy.

Teddy pun membenarkan keputusan Luis Milla untuk mundur dilakukan secara tiba-tiba. Karena itu, pihaknya harus menghormati segala keputusan yang dikeluarkan pelatih asal Spanyol tersebut.