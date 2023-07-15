Profil Maciej Gajos, Calon Mesin Gol Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 yang Hampir Perkuat Timnas Polandia

PROFIL Maciej Gajos, calon mesin gol Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 yang hampir perkuat Timnas Polandia akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Maciej Gajos resmi bergabung dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sejak 14 Juli 2023 dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Maciej Gajos menjadi pemain asal Polandia pertama dalam sejarah Persija Jakarta. Sebaliknya, Macan Kemayoran merupakan tim pertama bagi gelandang dengan tinggi 174 cm itu di luar Polandia selama kariernya.

Sebelumnya, Maciej Gajos pernah bermain bersama Rakow (2009-2012), Jagiellonia Bialystok (2012-2015), Lech Poznan (2015-2019), dan Lechia Gdansk (2019-2023). Selama berkarier, pemain yang akan mengenakan nomor punggung 10 di Persija itu berhasil meraih dua gelar Supercup Polandia.

Gelar pertama diraih Maciej Gajos bersama Lech Poznan saat mengalahkan Legia Warsaw dengan skor 4-1 (7/7/2016). Lalu gelar kedua direbut ketika dirinya berseragam Lechia Gdansk setelah mengalahkan Piast Gliwice dengan skor 3-1 (13/7/2019).

Sejauh ini, Maciej Gajos menjadi salah satu gelandang produktif dengan mencetak 62 gol dan 36 assist dari 396 penampilannya. Di level internasional, Gajos pernah dipanggil sebanyak dua kali untuk membela Timnas Polandia.

Tepatnya pada laga persahabatan Timnas Polandia melawan Swiss (18/11/2014) dan kualifikasi Piala Eropa melawan Republik Irlandia (29/3/2015). Sayangnya, Gajos berada di bangku cadangan pada dua kesempatan tersebut sehingga belum mendapat caps untuk Timnas Polandia.

Lantas, seperti apa profil calon mesin gol Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 yang hampir perkuat Timnas Polandia itu? Dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Maciej Gajos pemain kelahiran Blachownia, Polandia, 19 Maret 1991 atau sekarang berusia 32 tahun.