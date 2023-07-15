Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Maciej Gajos, Calon Mesin Gol Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 yang Hampir Perkuat Timnas Polandia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |19:10 WIB
Profil Maciej Gajos, Calon Mesin Gol Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 yang Hampir Perkuat Timnas Polandia
Profil Maciej Gajos, pemain anyar Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
A
A
A

PROFIL Maciej Gajos, calon mesin gol Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 yang hampir perkuat Timnas Polandia akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Maciej Gajos resmi bergabung dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sejak 14 Juli 2023 dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Maciej Gajos menjadi pemain asal Polandia pertama dalam sejarah Persija Jakarta. Sebaliknya, Macan Kemayoran merupakan tim pertama bagi gelandang dengan tinggi 174 cm itu di luar Polandia selama kariernya.

Sebelumnya, Maciej Gajos pernah bermain bersama Rakow (2009-2012), Jagiellonia Bialystok (2012-2015), Lech Poznan (2015-2019), dan Lechia Gdansk (2019-2023). Selama berkarier, pemain yang akan mengenakan nomor punggung 10 di Persija itu berhasil meraih dua gelar Supercup Polandia.

Gelar pertama diraih Maciej Gajos bersama Lech Poznan saat mengalahkan Legia Warsaw dengan skor 4-1 (7/7/2016). Lalu gelar kedua direbut ketika dirinya berseragam Lechia Gdansk setelah mengalahkan Piast Gliwice dengan skor 3-1 (13/7/2019).

Sejauh ini, Maciej Gajos menjadi salah satu gelandang produktif dengan mencetak 62 gol dan 36 assist dari 396 penampilannya. Di level internasional, Gajos pernah dipanggil sebanyak dua kali untuk membela Timnas Polandia.

Maciej Gajos

Tepatnya pada laga persahabatan Timnas Polandia melawan Swiss (18/11/2014) dan kualifikasi Piala Eropa melawan Republik Irlandia (29/3/2015). Sayangnya, Gajos berada di bangku cadangan pada dua kesempatan tersebut sehingga belum mendapat caps untuk Timnas Polandia.

Lantas, seperti apa profil calon mesin gol Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 yang hampir perkuat Timnas Polandia itu? Dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Maciej Gajos pemain kelahiran Blachownia, Polandia, 19 Maret 1991 atau sekarang berusia 32 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638155/pisah-dengan-timnas-indonesia-patrick-kluivert-masuk-radar-transfer-ajax-iyg.webp
Pisah dengan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Masuk Radar Transfer Ajax
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/timnas_indonesia_1.jpg
PSSI Bungkam Soal FIFA ASEAN Cup, Nasib Pemain Diaspora Timnas Indonesia Abu-Abu!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement