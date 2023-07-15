Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mario Gomez Resmi Latih Persib Bandung Setelah Unggah Momen Latih Maung Bandung di Instagram?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |19:02 WIB
Mario Gomez Resmi Latih Persib Bandung Setelah Unggah Momen Latih Maung Bandung di Instagram?
Mario Gomez resmi latih Persib Bandung? (Foto: Instagram/@mariogomezdt)
A
A
A

MARIO Gomez resmi latih Persib Bandung setelah unggah momen latih Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di Instagram? Sekadar diketahui, kursi pelatih Persib Bandung tengah lowong setelah Luis Milla memilih mundur.

Luis Milla memilih mundur sebagai pelatih Persib Bandung pada Sabtu, (15/7/2023) siang WIB. Ia mundur bukan karena gagal membawa Persib Bandung menang di tiga laga awal Liga 1 2023-2024, melainkan masalah keluarga.

Luis Milla

(Luis Milla resmi tinggalkan Persib Bandung)

"Hari ini adalah hari yang cukup sulit bagi saya karena hari ini saya harus meninggalkan klub Persib karena alasan personal," kata Luis Milla dalam konferensi pers yang dijalani siang tadi.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua, orang-orang yang ada di sekitar saya sekarang seperti Pak Umuh, Pak Kuswara dan Pak Teddy yang selama ini sudah sabar dan terus memberikan support hingga hari ini. Apa pun yang sudah dilewati bersama pemain juga saat ini sudah dilalui dengan baik,” lanjut eks pelatih Timnas Spanyol U-21 ini.

Setelah Luis Milla mundur, mantan pelatih Persib Bandung di Liga 1 2018, Mario Gomez, ramai disebut-sebut bakal menjadi juru taktik Maung Bandung selanjutnya. Terlebih semalam, Mario Gomez baru mengumumkan resmi meninggalkan sang klub yang mentas di Liga 2 Argentina 2023, Club Atletico Gimnasia Y Esgrima (Jujuy).

“Hari ini saya menyelesaikan perjalanan di Gimnasia de Jujuy. Saya hanya bisa mengucapkan TERIMA KASIH LOBO, terima kasih Jujuy dan semuanya,” tulis Mario Gomez di akun instagram-nya, @marigomezdt.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.webp
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Pengamat MotoGP Nilai Balapan Lebih Seru Tanpa Marc Marquez: Kucing Keluar, Tikus Menari!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement