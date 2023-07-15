Mario Gomez Resmi Latih Persib Bandung Setelah Unggah Momen Latih Maung Bandung di Instagram?

MARIO Gomez resmi latih Persib Bandung setelah unggah momen latih Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di Instagram? Sekadar diketahui, kursi pelatih Persib Bandung tengah lowong setelah Luis Milla memilih mundur.

Luis Milla memilih mundur sebagai pelatih Persib Bandung pada Sabtu, (15/7/2023) siang WIB. Ia mundur bukan karena gagal membawa Persib Bandung menang di tiga laga awal Liga 1 2023-2024, melainkan masalah keluarga.

(Luis Milla resmi tinggalkan Persib Bandung)

"Hari ini adalah hari yang cukup sulit bagi saya karena hari ini saya harus meninggalkan klub Persib karena alasan personal," kata Luis Milla dalam konferensi pers yang dijalani siang tadi.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua, orang-orang yang ada di sekitar saya sekarang seperti Pak Umuh, Pak Kuswara dan Pak Teddy yang selama ini sudah sabar dan terus memberikan support hingga hari ini. Apa pun yang sudah dilewati bersama pemain juga saat ini sudah dilalui dengan baik,” lanjut eks pelatih Timnas Spanyol U-21 ini.

Setelah Luis Milla mundur, mantan pelatih Persib Bandung di Liga 1 2018, Mario Gomez, ramai disebut-sebut bakal menjadi juru taktik Maung Bandung selanjutnya. Terlebih semalam, Mario Gomez baru mengumumkan resmi meninggalkan sang klub yang mentas di Liga 2 Argentina 2023, Club Atletico Gimnasia Y Esgrima (Jujuy).

“Hari ini saya menyelesaikan perjalanan di Gimnasia de Jujuy. Saya hanya bisa mengucapkan TERIMA KASIH LOBO, terima kasih Jujuy dan semuanya,” tulis Mario Gomez di akun instagram-nya, @marigomezdt.