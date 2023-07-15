Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Calon Pelatih Persib Bandung Pengganti Luis Milla, Nomor 1 Rival Shin Tae-yong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:31 WIB
5 Calon Pelatih Persib Bandung Pengganti Luis Milla, Nomor 1 Rival Shin Tae-yong
5 Calon Pelatih Persib Bandung Pengganti Luis Milla. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

ADA 5 calon pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Milla memutuskan mundur sebagai pelatih Persib karena alasan pribadi terkait keluarganya di Spanyol.

Pihak Persib dan Milla tak memberikan penjelasan lebih detail terkait alasan pribadi itu, namun yang pasti Maung Bandung perlu mencari pelatih baru untuk mengarungi Liga 1 2023-2024. Sejauh ini, Persib sudah menunjuk Yaya Sunarya sebagai caretaker.

Selama dipegang Yaya Sunarya, manajemen Persib akan giat mencari pelatih top untuk memimpiin Marc Klok dan kawan-kawan. Beberapa nama pelatih pun bermunculan dan disebut layak menggantikan Milla di Persib, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Pelatih Persib Bandung Pengganti Luis Milla:

5. Kim Do-hoon

Kim Do-hoon

Kim Do-hoon pernah dikaitkan dengan Persib pada 2022 lalu. Ia disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Robert Rene Alberts. Namun, pada akhirnya pelatih Korea Selatan itu kalah saing dengan Luis Milla.

Akan tetapi, kini Milla sudah pergi dan Persib bisa saja kembali mengincar Kim Do-hoon. Apalagi saat ini ia sedang tak memiliki klub yang dilatih usai meninggalkan LC Sailors pada Agustus 2022 lalu.

4. Djadjang Nurdjaman

Djajang Nurdjaman

Djadjang Nurdjaman (Djanur) selalu memiliki tempat yang spesial di hati para bobotoh. Karena itu, mendatangkan Djanur mungkin akan menjadi solusi terbaik yang dimiliki Persib.

Hanya saja, Djanur saat ini justru baru dikontrak Persela Lamongan sejak Mei 2023 lalu. Jadi, rasa-rasanya sulit untuk membuat Djanur berpaling dari Persela ke Persib.

Halaman:
1 2 3
      
