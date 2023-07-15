Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: The Prestige Phoenix Tumbang 0-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |17:12 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: The Prestige Phoenix Tumbang 0-1
Suasana laga RANS Nusantara FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

SLEMAN - RANS Nusantara FC harus mengakhiri perjalanan manis mereka di awal Liga 1 2023-2024. Setelah selalu menang di dua laga awal, kini RANS Nusantara tumbang juga di tangan Persita Tangerang dalam laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (15/6/2023) sore WIB.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, RANS Nusantara kalah gara-gara gol Ezequiel Vidal di menit 55 dan mereka bermain dengan 10 pemain sejak menit 89 karena kartu merah yang diterima Try Hamdani. Dengan hasil itu, RANS Nusantara turun ke peringkat keempat dengan enam poin, sedangkan Persita naik ke peringkat ketiga dengan mengumpulkan enam angka.

Jalannya Pertandingan

Pada awal babak pertama, Persita Tangerang tidak ragu untuk menginisiasi serangan. Tim asuhan Luis Duran itu bermain berani untuk mendobrak pertahanan RANS Nusantara.

Dengan skema permainan 4-3-3, Persita memanfaatkan dua pemain sayapnya dengan baik. Irsyad Maulana dan Ezequiel Vidal mampu menjadi motor serangan utama Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang.

Namun demikian, pertahanan solid dari RANS Nusantara mampu mengantisipasi itu. Pada akhirnya, skor kacamata 0-0 menutup pertandingan di babak pertama.

RANS Nusantara FC vs Persita Tangerang (instagram/persita.official)

Memasuki babak kedua, The Prestige Phoenix -julukan RANS Nusantara- mencoba peruntungan dengan bermain lebih terbuka. Alhasil, jual beli serangan terjadi sejak awal pertandingan.

Akan tetapi, Persita Tangerang yang bermain lebih efektif akhirnya mampu mencetak gol. Adalah Ezequiel Vidal (55') yang mampu memecah kebuntuan lewat sepakan terukurnya.

