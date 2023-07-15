Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mario Gomez Ramai Disebut Jadi Pengganti Luis Milla di Persib Bandung, Manajemen Punya Kriteria Calon Juru Taktik Anyar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |14:40 WIB
Mario Gomez Ramai Disebut Jadi Pengganti Luis Milla di Persib Bandung, Manajemen Punya Kriteria Calon Juru Taktik Anyar
Mario Gomez diusulkan untuk pengganti Luis Milla di Persib Bandung. (Foto: Instagram/mariogomezdt)
A
A
A

MARIO Gomez ramai disebut jadi pengganti Luis Milla di Persib Bandung. Ya, banyak fans Persib yang mengusulkan Mario Gomez untuk kembali, tetapi hal itu tidak akan mudah karena manajemen Persib perlu berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari pengganti Luis Milla.

Seperti yang diketahui, Milla memutuskan mundur sebagai pelatih Persib karena ada masalah personal mengenai keluarganya. Mundurnya Milla pun terjadi usai Persib lagi-lagi gagal memetik hasil positif lantaran ditahan Dewa United 2-2 pada Jumat 14 Juli 2023 malam WIB.

Kini banyak yang penasaran, kira-kira siapa yang akan menjadi pelatih Persib selanjutnya? Dalam sebuah akun tiktok @briliga1.update, banyak fans Persib yang mengutarakan pendapatnya mengenai siapa pelatih yang cocok menggantik Milla.

Pendapat tersebut tersampaikan di kolom komentar video yang diupload @briliga1.update saat Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, membahas soal kepergian Milla. Terlihat banyak sekali netizen yang menyarankan Persib untuk kembali membawa Mario Gomez.

Luis Milla

“Mario Gomez free ituh,” kata @555.

“Apakah Coach Gomez kembali?” tanya @RJ24.

“Mario Gomez dong jadi pelatih Persib lagi,” samber @esaria27.

“Coach Gomez aja,” ucap @Rifal_62.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638089/afc-challenge-league-saksikan-pertandingan-dewa-united-vs-tainan-city-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-glc.webp
AFC Challenge League: Saksikan Pertandingan DEWA United vs Tainan City LIVE dan Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/bek_timnas_indonesia_justin_hubner.jpg
Justin Hubner Jadi Pemain Terbaik Saat Fortuna Sittard Tumbangkan Gemert
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement