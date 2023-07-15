Mario Gomez Ramai Disebut Jadi Pengganti Luis Milla di Persib Bandung, Manajemen Punya Kriteria Calon Juru Taktik Anyar

MARIO Gomez ramai disebut jadi pengganti Luis Milla di Persib Bandung. Ya, banyak fans Persib yang mengusulkan Mario Gomez untuk kembali, tetapi hal itu tidak akan mudah karena manajemen Persib perlu berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari pengganti Luis Milla.

Seperti yang diketahui, Milla memutuskan mundur sebagai pelatih Persib karena ada masalah personal mengenai keluarganya. Mundurnya Milla pun terjadi usai Persib lagi-lagi gagal memetik hasil positif lantaran ditahan Dewa United 2-2 pada Jumat 14 Juli 2023 malam WIB.

Kini banyak yang penasaran, kira-kira siapa yang akan menjadi pelatih Persib selanjutnya? Dalam sebuah akun tiktok @briliga1.update, banyak fans Persib yang mengutarakan pendapatnya mengenai siapa pelatih yang cocok menggantik Milla.

Pendapat tersebut tersampaikan di kolom komentar video yang diupload @briliga1.update saat Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, membahas soal kepergian Milla. Terlihat banyak sekali netizen yang menyarankan Persib untuk kembali membawa Mario Gomez.

“Mario Gomez free ituh,” kata @555.

“Apakah Coach Gomez kembali?” tanya @RJ24.

“Mario Gomez dong jadi pelatih Persib lagi,” samber @esaria27.

“Coach Gomez aja,” ucap @Rifal_62.