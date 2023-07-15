Gara-Gara Timnas Indonesia, Mohammed Rashid Pilih Lanjutkan Karier di Liga 1 2023-2024 Bareng Bali United

GELANDANG Timnas Palestina, Mohammed Rashid, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Liga 1 2023-2024. Kepindahan Mohammed Rashid ke Bali United ditengarai gara-gara Timnas Indonesia.

Kabar kepindahan Mohammed Rashid ke Bali United ini diumumkan oleh akun resmi klub di Instagram, Jumat (14/7/2023). Gelandang berusia 28 tahun ini pun bertekad untuk mencapai target tim Serdadu Tridatu.

"Assalmualaikum Wr, Wb. Saya Mohammed Rashid pemain baru Bali United, 28 tahun dan saya di sini akan berjuang untuk Bali United di Liga 1 dan AFC Champions League atau AFC Cup," ucap Rashid.

"InsyaAllah menjadi musim yang baik bagi kita semua di dalam tim dan saya berharap kita akan mencapai semua target dan tujuan kita, mari mewujudkannya," tegasnya.

Liga 1 sendiri sudah tak asing dengan gelandang jangkung ini. Sebelumnya, ia sempat memperkuat Persib Bandung.

Kini, ia kembali tertarik untuk berkarier di Liga 1 dengan bergabung ke Bali United. Kepindahannya ke Bali united usai melakoni laga FIFA Matchday Juni 2023 antara Indonesia Vs Palestina.