Umuh Muchtar Terkejut Luis Milla Mendadak Putuskan Hengkang dari Persib Bandung

KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar mengaku terkejut dengan keputusan Luis Milla yang memutuskan hengkang dari timnya.

Keputusan itu dilontarkan Luis Milla usai Persib menghadapi Dewa United di laga ketiga Liga 1 2023-2024 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (14/7/2023).

"Ini memang kemarin saya sangat terkejut sekali karena tim memang tidak dalam keadaan membutuhkan pelatih, karena baru tiga kali draw," kata Umuh Muchtar di Graha Persib, Bandung, Sabtu (15/7/2023).

Menurutnya, Persib masih ada harapan ditangani pelatih Luis Milla. Terutama untuk memicu pemain agar bisa tampil maksimal di setiap pertandingannya.

"Saya masih belum pulih, tapi saya tetap datang, sempat kalah, tapi saya tetap dampingi dan beri motivasi pada pemain. Eh tau-tau Luis Milla bicara, urusan keluarga, memilih mendampingi istrinya dan orangtuanya sakit parah," bebernya.

Umuh Muchtar juga mengaku sempat mengkonfirmasi keputusan Luis Milla kepada Deputi CEO PT PBB, Teddy Tjahjono. Namun, pelatih asal Spanyol itu tidak diketahui butuh berapa lama untuk mengurus keluarga di negara asalnya.

"Kita tanya juga sama Pak Teddy, pulangnya berapa lama? Tidak menentu dan bisa selamanya. Ini yang jadi masalahnya," ujarnya.

"Kalau ada sakit maksud saya ya pulang saja tidak ada masalah, paling 10 hari. Tapi mereka tak menjanjikan akan kembali," katanya.

Umuh Muchtar memastikan tidak mudah mencari pengganti Luis Milla. Apalagi Liga 1 2023-2024 baru berjalan selama tiga pertandingan.

"Tapi dari awal memang jelek, tapi mudah-mudahan ke depan siapapun pelatihnya jadi lebih baik," harapnya.