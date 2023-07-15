Penyebab Luis Milla Resmi Mundur dari Persib Bandung

PENYEBAB Luis Milla resmi mundur dari Persib Bandung akan diulas Okezone di artikel ini. Faktor masalah pribadi menjadi alasan di balik pengampilan keputusan juru racik 57 tahun asal Spanyol tersebut meninggalkan jabatan pelatih Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Sebagaimana diketahui, Luis Milla resmi mengundurkan diri dari pelatih Persib Bandung sejak hari ini, Sabtu 15 Juli 2023. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu di laman resminya.

Persib Bandung dengan berat hati menerima keputusan Luis Milla yang memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Tepatnya sehari setelah eks pelatih Timnas Indonesia itu gagal membawa kemenangan untuk Persib Bandung saat ditahan 2-2 oleh Dewa United di Liga 1 2023-2024 pekan ke-3 pada Jumat (14/7/2023) kemarin.

"Dengan berat hati Persib harus menyampaikan bahwa pertandingan melawan Dewa United semalam menjadi momen terakhir kebersamaan Luis Milla Aspas sebagai nakhoda," tulis pernyataan resmi Persib Bandung di laman resminya, Sabtu 15 Juli 2023.

Lebih lanjut, masalah pribadi menjadi penyebab di balik Luis Milla resmi mundur dari Persib Bandung. Namun, Maung Bandung tidak menjelaskan secara detail masalah pribadi apa yang telah dialami oleh eks pemain Real Madrid dan Barcelona itu. Luis Milla pun akan segera meninggalkan Kota Bandung dan kembali ke Spanyol.

"Faktor persoalan pribadi menjadi alasan di balik pengampilan keputusan pelatih berusia 57 tahun tersebut. Untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, Milla harus kembali ke Spanyol dan mencurahkan segenap perhatian dan konsentrasinya," tambah pernyataan Maung Bandung.

Dalam pernyataan Persib Bandung, masalah pribadi ini telah merundung Luis Milla sejak lama, namun baru terungkap saat ini yang menurutnya menjadi waktu tepat untuk diputuskan. Menyusul keputusan Luis Milla, dua staf eks pelatih Timnas Indonesia itu yakni Manuel Perez-Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez juga turut mengundurkan diri dari Persib Bandung.