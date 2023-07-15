Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Luis Milla Resmi Mundur dari Persib Bandung

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |12:10 WIB
Penyebab Luis Milla Resmi Mundur dari Persib Bandung
Luis Milla tinggalkan Persib Bandung/Foto: Istimewa
A
A
A

PENYEBAB Luis Milla resmi mundur dari Persib Bandung akan diulas Okezone di artikel ini. Faktor masalah pribadi menjadi alasan di balik pengampilan keputusan juru racik 57 tahun asal Spanyol tersebut meninggalkan jabatan pelatih Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Sebagaimana diketahui, Luis Milla resmi mengundurkan diri dari pelatih Persib Bandung sejak hari ini, Sabtu 15 Juli 2023. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu di laman resminya.

 luis milla

Persib Bandung dengan berat hati menerima keputusan Luis Milla yang memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Tepatnya sehari setelah eks pelatih Timnas Indonesia itu gagal membawa kemenangan untuk Persib Bandung saat ditahan 2-2 oleh Dewa United di Liga 1 2023-2024 pekan ke-3 pada Jumat (14/7/2023) kemarin.

"Dengan berat hati Persib harus menyampaikan bahwa pertandingan melawan Dewa United semalam menjadi momen terakhir kebersamaan Luis Milla Aspas sebagai nakhoda," tulis pernyataan resmi Persib Bandung di laman resminya, Sabtu 15 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, masalah pribadi menjadi penyebab di balik Luis Milla resmi mundur dari Persib Bandung. Namun, Maung Bandung tidak menjelaskan secara detail masalah pribadi apa yang telah dialami oleh eks pemain Real Madrid dan Barcelona itu. Luis Milla pun akan segera meninggalkan Kota Bandung dan kembali ke Spanyol.

"Faktor persoalan pribadi menjadi alasan di balik pengampilan keputusan pelatih berusia 57 tahun tersebut. Untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, Milla harus kembali ke Spanyol dan mencurahkan segenap perhatian dan konsentrasinya," tambah pernyataan Maung Bandung.

Dalam pernyataan Persib Bandung, masalah pribadi ini telah merundung Luis Milla sejak lama, namun baru terungkap saat ini yang menurutnya menjadi waktu tepat untuk diputuskan. Menyusul keputusan Luis Milla, dua staf eks pelatih Timnas Indonesia itu yakni Manuel Perez-Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez juga turut mengundurkan diri dari Persib Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1637973/megawati-hangestri-minta-maaf-usai-putus-kontrak-dengan-klub-turki-manisa-bbsk-eii.webp
Megawati Hangestri Minta Maaf usai Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Kabar Baik! Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner Comeback di Timnas Indonesia saat FIFA Matchday November 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement