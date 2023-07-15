Alami Cedera hingga Pulang ke Spanyol, Luis Milla Buka Peluang Ganti Tyronne del Pino

LUIS Milla membuka peluang untuk mengganti Tyronne Gustavo del Pino. Penyebabnya adalah cedera tendon achilles kaki kanan yang dialaminya saat berlaga di Liga 1 2023-2024.

Terbukti, playmaker asal Spanyol itu sudah absen di dua pertandingan Persib di Liga 1 2023-2024. Bahkan, dia sudah pulang ke negara asalnya untuk menjalani pemulihan.

Luis Milla mengatakan, sangat memungkinkan untuk mendatangkan pemain asing anyar untuk mengganti Tyronne. Terlebih, bursa transfer pemain di Liga 1 2023-2024 baru akan ditutup pada 20 Juli 2023.

"Sangat memungkinkan untuk mendatangkan satu pemain lagi dan kami akan berdiskusi dengan manajemen dan klub soal kemungkinan ini," ungkap Luis Milla.

Mantan pelatih timnas Indonesia akui dalam situasi yang sulit melihat cedera yang dialami Tyronne. Namun, ia harus segera membuat keputusan agar Persib bisa memanfaatkan regulasi 5+1 pemain asing yang diterapkan di Liga 1 2023-2024.

"Situasinya untuk Tyronne (cedera), kami jadi harus mengubah situasinya dan sekarang tim butuh pemain yang karakternya sama dan cara bermain yang sama," tegasnya.