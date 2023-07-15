Persis Solo Ambisi Raih Kemenangan Perdana Kala Hadapi Borneo FC di Liga 1 2023-2024

PERSIS Solo berambisi meraih kemenangan saat jumpa Borneo FC dalam laga lanjutan BRI Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Manahan Solo, Sabtu (15/7/2023) pukul 19.00 WIB. Kemenangan itu akan menjadi kemenangan perdananya.

Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina mengatakan, para pemain telah bekerja keras selama latihan dan mereka tahu yang harus dilakukan dalam pertandingan besok. Kondisi tim juga bagus meski dua pemain yakni Jaimerson Xavier dan Gavin Kwan menambah jumlah pemain yang dipastikan absen.

"Kami punya beberapa pemain cedera ditambah dua kemarin. Tapi kami telah bekerja dengan semua pemain dan mereka tahu apa yang harus dilakukan," katanya saat jumpa press di Stadion Manahan Solo, Jumat (14/07/2023).

Absennya Jaimerson sebagai bek tangguh di lini pertahanan pertahan membuat perjuangan pasukan Laskar Sambernyawa meraih kemenangan tidaklah mudah.

BACA JUGA:

Statistik menunjukkan dalam dua laga terakhir lini belakang Persis dimana bek asal Brazil itu bermain masih terlihat sangat rapuh dengan kebobolan 5 gol berbanding memasukkan 4 gol.

Mereka juga belum merasakan kemenangan karena baru meraih hasil sekali imbang saat jumpa PSS (2-2) dan sekali kalah saat lawan Persebaya (2-3).

"Ada kemungkinan kami memainkan 4 bek untuk memperkuat pertahanan. Tapi kami akan tetap menerapkan formasi menyerang untuk meraih kemenangan. Apakah itu 4 bek, 3 bek atau 5 bek saya rasa tidak masalah yang penting kami bisa pres lawan," ujar Medina.

Persis sejauh ini juga memiliki catatan yang tidak terlalu bagus saat bertanding dengan Borneo FC. Dalam 2 pertemuan terakhir Persis sekali kalah dan sekali imbang.