Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo Ambisi Raih Kemenangan Perdana Kala Hadapi Borneo FC di Liga 1 2023-2024

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |10:39 WIB
Persis Solo Ambisi Raih Kemenangan Perdana Kala Hadapi Borneo FC di Liga 1 2023-2024
Persis Solo incar kemenangan pertama/Foto: Persis Solo
A
A
A

PERSIS Solo berambisi meraih kemenangan saat jumpa Borneo FC dalam laga lanjutan BRI Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Manahan Solo, Sabtu (15/7/2023) pukul 19.00 WIB. Kemenangan itu akan menjadi kemenangan perdananya.

Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina mengatakan, para pemain telah bekerja keras selama latihan dan mereka tahu yang harus dilakukan dalam pertandingan besok. Kondisi tim juga bagus meski dua pemain yakni Jaimerson Xavier dan Gavin Kwan menambah jumlah pemain yang dipastikan absen.

 persis solo

"Kami punya beberapa pemain cedera ditambah dua kemarin. Tapi kami telah bekerja dengan semua pemain dan mereka tahu apa yang harus dilakukan," katanya saat jumpa press di Stadion Manahan Solo, Jumat (14/07/2023).

Absennya Jaimerson sebagai bek tangguh di lini pertahanan pertahan membuat perjuangan pasukan Laskar Sambernyawa meraih kemenangan tidaklah mudah.

 BACA JUGA:

Statistik menunjukkan dalam dua laga terakhir lini belakang Persis dimana bek asal Brazil itu bermain masih terlihat sangat rapuh dengan kebobolan 5 gol berbanding memasukkan 4 gol.

Mereka juga belum merasakan kemenangan karena baru meraih hasil sekali imbang saat jumpa PSS (2-2) dan sekali kalah saat lawan Persebaya (2-3).

"Ada kemungkinan kami memainkan 4 bek untuk memperkuat pertahanan. Tapi kami akan tetap menerapkan formasi menyerang untuk meraih kemenangan. Apakah itu 4 bek, 3 bek atau 5 bek saya rasa tidak masalah yang penting kami bisa pres lawan," ujar Medina.

Persis sejauh ini juga memiliki catatan yang tidak terlalu bagus saat bertanding dengan Borneo FC. Dalam 2 pertemuan terakhir Persis sekali kalah dan sekali imbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637761/tainan-city-fc-vs-dewa-united-jadwal-dan-link-streaming-afc-challenge-league-di-vision-wcz.webp
Tainan City FC vs Dewa United: Jadwal dan Link Streaming AFC Challenge League di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/luciano_spalletti.jpg
Juventus Umumkan Luciano Spalletti sebagai Pelatih Baru Besok
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement