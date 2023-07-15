Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kecewa Imbang Lawan Persib Bandung, Ini Kata Jan Olde tentang Skuad Dewa United

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |05:51 WIB
Kecewa Imbang Lawan Persib Bandung, Ini Kata Jan Olde tentang Skuad Dewa United
Jan Olde kecewa ditahan imbang Persib bandung/Foto: M. Ghani
PELATIH Dewa United, Jan Olde Riekerink tak bisa menampik merasakan kekecewaan dengan hasil imbang yang didapatkan timnya saat berhadapan dengan Persib Bandung. Laga ini digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (14/7/2023).

Terbukti, timnya yang sudah unggul 2-0 melalui Ahmad Rusadi di menit ke-35 dan Alex Martins di menit ke-58 harus terbalaskan oleh Persib melalui gol Rachmat Irianto di menit ke-62 dan Ezra Walian di menit 90+2.

"Kalian bisa lihat, saya kecewa terutama pada hasil akhir, tapi tidak pada performa tim," kata Jan Olde usai pertandingan.

Menurutnya, Dewa United dalam waktu singkat bisa membuat tim berjuang satu sama lain dan menunjukan kualitasnya. Padahal timnya tidak bisa menurunkan Dimitrios Kolovos yang secara tiba-tiba mendapatkan sanksi dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) saat melawan PSM Makassar 8 Juli 2023 lalu.

"Empat jam sebelum pertandingan (melawan Persib), kita mendapatkan pesan bahwa (Dimitrios Kolovos) di suspend. Sebagai tim kita tentu punya rencana dan kita harus mengganti itu. Oleh karena itu saya tetap bangga dengan tim kita, dan memberikan performa yang sangat bagus malam ini," tegasnya.

Pelatih asal Belanda ini akui titik balik dari Persib saat tim berjulukan Maung Bandung itu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Setelah itu para pemainnya mudah kehilangan bola di tengah, hingga harus kebobolan lagi menjadi 2-2.

Halaman:
1 2
      
