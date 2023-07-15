Respons Luis Milla Setelah Persib Bandung Gagal Menang di 3 Laga Beruntun Usai Ditahan Dewa United 2-2

PELATIH Persib Bandung, Luis Milla, berjanji bakal meningkatkan performa Maung Bandung setelah gagal menang di tiga laga beruntun Liga 1 2023-2024. Luis Milla mengatakan, spirit untuk bertarung mesti ditunjukkan para pemain Persib Bandung demi meraih hasil maksimal di Liga 1 2023-2024.

Jumat (14/7/2023) malam WIB, Persib Bandung menjamu Dewa United di lanjutan Liga 1 2023-2024 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Hasilnya, Persib Bandung bermain 2-2 kontra Dewa United.

Bahkan Persib Bandung hampir kalah 1-2 jika saja tendangan bebas Ezra Walian di menit 90+2, tidak meluncur mulus ke gawang Dewa United. Hasil ini merupakan yang ketiga beruntun Persib Bandung gagal menang di Liga 1 2023-2024. Sebelumnya, Persib Bandung ditahan Madura United 1-1 dan bermain 3-3 kontra Arema FC.

"Menurut saya saat ini yang terpenting adalah spirit untuk bertarung. Seperti di pertandingan hari ini karena ketika kurang satu pemain, tim punya spirit dan gairah untuk tampil fight sehingga bisa menyamakan kedudukan. Khususnya bagi Ezra yang di laga ini mencetak gol yang sangat indah," ungkap Luis Milla usai pertandingan.

Menurut Luis Milla, yang terpenting dalam sepakbola adalah tiga poin. Namun, hasilnya Persib Bandung harus kembali meraih hasil imbang.

"Tapi, saya tetap merasa senang dengan spirit dan kerja keras para pemain," lanjut mantan pelatih Timnas Indonesia pada 2017-2018 ini.

Pelatih asal Spanyol ini menyebut Persib Bandung tampil dominan sejak babak pertama. Hanya saja, skuad Persib Bandung lemah dalam mengantisipasi situasi set piece.