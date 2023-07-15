Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sepakat Gabung AC Milan, Tijjani Reijnders Makin Diimpikan Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |23:34 WIB
Sepakat Gabung AC Milan, Tijjani Reijnders Makin Diimpikan Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia?
Tijjani Reijnders sepakat gabung AC Milan. (Foto: Instagram/@tijjanir)
A
A
A

TIJJANI Reijnders dikabarkan telah sepakat gabung AC Milan. Akankah kondisi ini membuat sosok Tijjani Reijnders makin diimpikan Shin Tae-yong untuk bela Timnas Indonesia?

Kabar Tijjani Reijnders sepakat gabung AC Milan disampaikan oleh pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano. Disebutkan, AC Milan sudah mencapai kesepakatan lisan dengan klub gelandang asal Belanda keturunan Indonesia itu, yakni AZ Alkmaar.

Tijjani Reijnders

Untuk mendapatkan Tijjani Reijnders, AC Milan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar 20 juta euro atau sekira Rp337 miliar. Pemain berusia 24 tahun itu pun akan menjalani tes medis di AC Milan pada awal pekan depan demi melengkapi proses transfernya.

“Tijjani Reijnders ke AC Milan, here we go! Kesepakatan lisan dengan AZ setelah €20 juta plus penawaran tambahan dikirim awal pekan ini,” tulis Fabrizio Romano.

“Sepakat, pemain hanya menginginkan Milan – memahami tes medis telah dijadwalkan pada awal minggu depan. Selesai, disegel,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/49/1637963/media-italia-sebut-pembalap-indonesia-veda-ega-pratama-gabung-honda-di-moto3-2026-aqj.jpg
Media Italia Sebut Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda di Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement