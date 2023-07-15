Sepakat Gabung AC Milan, Tijjani Reijnders Makin Diimpikan Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia?

TIJJANI Reijnders dikabarkan telah sepakat gabung AC Milan. Akankah kondisi ini membuat sosok Tijjani Reijnders makin diimpikan Shin Tae-yong untuk bela Timnas Indonesia?

Kabar Tijjani Reijnders sepakat gabung AC Milan disampaikan oleh pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano. Disebutkan, AC Milan sudah mencapai kesepakatan lisan dengan klub gelandang asal Belanda keturunan Indonesia itu, yakni AZ Alkmaar.

Untuk mendapatkan Tijjani Reijnders, AC Milan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar 20 juta euro atau sekira Rp337 miliar. Pemain berusia 24 tahun itu pun akan menjalani tes medis di AC Milan pada awal pekan depan demi melengkapi proses transfernya.

“Tijjani Reijnders ke AC Milan, here we go! Kesepakatan lisan dengan AZ setelah €20 juta plus penawaran tambahan dikirim awal pekan ini,” tulis Fabrizio Romano.

“Sepakat, pemain hanya menginginkan Milan – memahami tes medis telah dijadwalkan pada awal minggu depan. Selesai, disegel,” lanjutnya.