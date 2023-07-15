Inter Milan Pusing, Romelu Lukaku Malah Tergoda Tawaran Juventus

PENYERANG Chelsea, Romelu Lukaku membuat Inter Milan pusing. Pasalnya, Lukaku dilaporkan tidak menjawab panggilan Inter dan malah tergoda dengan tawaran Juventus.

Sebagaimana diketahui, Lukaku baru saja meninggalkan Nerazzurri, julukan Inter Milan, setelah masa peminjamannya berakhir. Namun, pemain asal Belgia itu kembali didekati Inter Milan.

Apalagi, hubungan antara Lukaku dan Chelsea dikabarkan belum membaik. Sang pemain pun siap untuk meninggalkan Stamford Bridge dan kembali ke Inter Milan.

Akan tetapi, menurut laporan Football Italia, Sabtu (15/7/2023), Inter Milan mulai jengah dengan Lukaku. Pasalnya, sang pemain dikabarkan tidak membalas pesan dari perwakilan Nerazzurri.

"Lukaku belum membalas direktur dan rekan setim Inter akhir-akhir ini, mengecewakan klub yang siap mengontraknya," tulis laporan Football Italia, Sabtu (15/7/2023).

Sementara itu, mantan pemain Manchester United itu juga dikabarkan tertarik dengan tawaran Juventus. Dilaporkan, Bianconeri, julukan Juventus, siap membayar lebih untuk Lukaku.