Kisah Christian Pulisic Kurang Diberi Kesempatan Buktikan Diri di Chelsea hingga Hijrah ke AC Milan

MILAN – Pemain anyar AC Milan, Christian Pulisic, curhat soal kariernya di Chelsea yang tak berjalan mulus. Dia mengaku merasa kurang diberi kesempatan untuk membuktikan diri selama membela Chelsea.

Selama masa baktinya untuk Chelsea, bintang Timnas Amerika Serikat itu mencatatkan 145 penampilan. Dia pun menorehkan 26 gol dan 21 assist.

Meski begitu, dari 145 penampilannya, hanya sedikit Pulisic bisa bermain sebagai starter. Tercatat, dia hanya menjadi starter sebanyak 58 kali saja.

Bahkan, pada musim lalu, Pulisic hanya delapan kali tampil sejak awal. Dia lebih sering bermain sebagai pemain pengganti pelatih di kubu Pasukan London Biru.

Kondisi ini pun dinilai menjadi salah satu penyebab Pulisic mendapat menit bermain yang naik-turun. Alhasil, dia akhirnya benar-benar jarang dimainkan di bawah asuhan Graham Potter pada musim lalu.

Pulisic pun tak memungkiri bahwa dirinya berharap bisa diberi lebih banyak kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di Chelsea. Oleh karena itu, dia sangat ambisius untuk menghadapi tantangan baru yang menantinya bersama Milan.