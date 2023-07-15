Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Christian Pulisic Kurang Diberi Kesempatan Buktikan Diri di Chelsea hingga Hijrah ke AC Milan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |01:13 WIB
Kisah Christian Pulisic Kurang Diberi Kesempatan Buktikan Diri di Chelsea hingga Hijrah ke AC Milan
Christian Pulisic kala membela Chelsea. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Pemain anyar AC Milan, Christian Pulisic, curhat soal kariernya di Chelsea yang tak berjalan mulus. Dia mengaku merasa kurang diberi kesempatan untuk membuktikan diri selama membela Chelsea.

Selama masa baktinya untuk Chelsea, bintang Timnas Amerika Serikat itu mencatatkan 145 penampilan. Dia pun menorehkan 26 gol dan 21 assist.

Christian Pulisic

Meski begitu, dari 145 penampilannya, hanya sedikit Pulisic bisa bermain sebagai starter. Tercatat, dia hanya menjadi starter sebanyak 58 kali saja.

Bahkan, pada musim lalu, Pulisic hanya delapan kali tampil sejak awal. Dia lebih sering bermain sebagai pemain pengganti pelatih di kubu Pasukan London Biru.

Kondisi ini pun dinilai menjadi salah satu penyebab Pulisic mendapat menit bermain yang naik-turun. Alhasil, dia akhirnya benar-benar jarang dimainkan di bawah asuhan Graham Potter pada musim lalu.

Pulisic pun tak memungkiri bahwa dirinya berharap bisa diberi lebih banyak kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di Chelsea. Oleh karena itu, dia sangat ambisius untuk menghadapi tantangan baru yang menantinya bersama Milan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637641/pssi-kirim-sinyal-timnas-indonesia-fokus-ke-fifa-asean-cup-ketimbang-piala-aff-fgo.webp
PSSI Kirim Sinyal Timnas Indonesia Fokus ke FIFA ASEAN Cup Ketimbang Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/08/penasihat_semen_padang_fc_andre_rosiade.jpg
Andre Rosiade Heran PSSI Belum Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement