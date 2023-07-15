Declan Rice Resmi Gabung Arsenal, Jadi Pemain Termahal di Bursa Transfer Musim Panas 2023

DECLAN Rice resmi gabung Arsenal. Dia pun menjadi pemain termahal di bursa transfer musim panas 2023.

Kabar kedatangan Declan Rice ke Arsenal disampaikan pada Sabtu (15/7/2023) malam WIB. Gelandang berusia 24 tahun itu dikontrak hingga Juni 2028.

“Declan Rice menyelesaikan transfer ke Arsenal. Pemain asal Inggris itu telah bergabung dengan kami dari West Ham United dengan kontrak jangka panjang,” tulis Arsenal di laman resminya, dikutip Sabtu (25/7/2023).

“Gelandang berusia 24 tahun ini sudah memiliki banyak pengalaman, membuat 245 penampilan di tim senior untuk The Hammers serta memenangkan 43 caps untuk Three Lions,” lanjutnya.

“Dia diangkat sebagai kapten klub pada Mei 2022 dan kemudian memimpin The Hammers meraih gelar Liga Konferensi Eropa pada Juni, dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen Musim Ini oleh UEFA,” jelas Arsenal.

Untuk mendatangkan Declan Rice dari West Ham United, Arsenal menggelontorkan dana besar. Dilansir dari cuitan pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, di akun Twitter resminya @fabrizioromano, Arsenal mengeluarkan dana sebesar 100 juta poundsterling (sekira Rp1,9 triliun) plus 5 juta (sekira Rp98 miliar).