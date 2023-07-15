Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Declan Rice Resmi Gabung Arsenal, Jadi Pemain Termahal di Bursa Transfer Musim Panas 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:59 WIB
Declan Rice Resmi Gabung Arsenal, Jadi Pemain Termahal di Bursa Transfer Musim Panas 2023
Declan Rice resmi gabung Arsenal. (Foto: Arsenal)
A
A
A

DECLAN Rice resmi gabung Arsenal. Dia pun menjadi pemain termahal di bursa transfer musim panas 2023.

Kabar kedatangan Declan Rice ke Arsenal disampaikan pada Sabtu (15/7/2023) malam WIB. Gelandang berusia 24 tahun itu dikontrak hingga Juni 2028.

Declan Rice

“Declan Rice menyelesaikan transfer ke Arsenal. Pemain asal Inggris itu telah bergabung dengan kami dari West Ham United dengan kontrak jangka panjang,” tulis Arsenal di laman resminya, dikutip Sabtu (25/7/2023).

“Gelandang berusia 24 tahun ini sudah memiliki banyak pengalaman, membuat 245 penampilan di tim senior untuk The Hammers serta memenangkan 43 caps untuk Three Lions,” lanjutnya.

“Dia diangkat sebagai kapten klub pada Mei 2022 dan kemudian memimpin The Hammers meraih gelar Liga Konferensi Eropa pada Juni, dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen Musim Ini oleh UEFA,” jelas Arsenal.

Untuk mendatangkan Declan Rice dari West Ham United, Arsenal menggelontorkan dana besar. Dilansir dari cuitan pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, di akun Twitter resminya @fabrizioromano, Arsenal mengeluarkan dana sebesar 100 juta poundsterling (sekira Rp1,9 triliun) plus 5 juta (sekira Rp98 miliar).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1637997/forum-jejaring-bisnis-olahraga-kemenpora-wujud-sinergi-dan-kolaborasi-pemerintah-dan-pelaku-industri-wsn.webp
Forum Jejaring Bisnis Olahraga Kemenpora, Wujud Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Industri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/winger_liverpool_federico_chiesa.jpg
Terungkap, Begini Suasana Ruang Ganti Liverpool usai Kalah Menyakitkan dari Brentford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement