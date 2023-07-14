Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Omar Abdulrahman, Pemain Top Asia yang Tak Pernah Main di Eropa

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |23:16 WIB
Kisah Omar Abdulrahman, Pemain Top Asia yang Tak Pernah Main di Eropa
Kisah Omar Abdulrahman, Pemain Top Asia yang Tak Pernah Main di Eropa. (Foto: Instagram/amoory10)
A
A
A

KISAH Omar Abdulrahman, pemain top Asia yang tak pernah main di Eropa menarik untuk diketahui. Banyak pesepakbola yang memiliki impian untuk bisa bermain di klub-klub besar dunia, yang mana kebanyakan berada di Eropa.

Sayangnya, tak semua pemain bisa merealisasikan impian tersebut. Di lain sisi, ada pemain yang memiliki kesempatan untuk bermain di Eropa namun terlewatkan begitu saja. Ia adalah Omar Abdulrahman.

Begini kisah Omar Abdulrahman pemain top Asia yang tak pernah main di Eropa.

Omar Abdulrahman sendiri diketahui pernah bermain bersama klub Uni Emirat Arab (UEA), Al-Ain selama kurang lebih satu dekade, dari 2008 hingga 2018. Sebelumnya pun Omar Abdulrahman merupakan jebolan dari akademi Al Ain sejak 2006.

Bersama Al Ain, Omar telah mencatatkan 197 penampilan dan mengoleksi 52 gol serta 90 assist. Karena itulah ia kerap dilirik klub asal Eropa.

Omar Abdulrahman

Pemain berjuluk Messi Asia ini sebenarnya pernah mendapatkan tawaran untuk melakukan trial bersama Manchester City, salah satu klub raksasa di Premier League. Sayangnya, salah satu pemain terbaik di Uni Emirate Arab ini gagal melalui trial tersebut karena mengalami cedera.

Padahal peraih gelar Pemain Terbaik AFC 2016 ini memiliki gaya permainan yang santai namun tajam dan mematikan.

Halaman:
1 2
      
