HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Aksi Gacor Pratama Arhan yang Mencuri Perhatian di Laga Derby Tokyo Piala Kaisar 2023, Nomor 1 Lemparan Roketnya!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:51 WIB
Pratama Arhan melakukan aksi lemparan roketnya (Foto: Tokyo Verdy)
TEREKAM 3 aksi gacor Pratama Arhan yang mencuri perhatian di Laga Derby Tokyo Piala Kaisar 2023. Pada kesempatan ini Arhan tampil sebagai starter bertemunya FC Tokyo vs Tokyo Verdy di Ajinomoto Stadium, Tokyo, pada Rabu (13/7/2023).

Pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku, menurunkan Pratama Arhan pada menit awal sampai menit ke-110. Meski gagal membawa kemenangan, Arhan tampil sangat luar biasa. Pemain Timnas Indonesia ini bahkan menunjukan aksi impresif sepanjang waktu.

 Pratama Arhan

Kemampuan Arhan dalam laga tersebut tentu menjadi perhatian. Berikut 3 aksi gacor Pratama Arhan yang mencuri perhatian di Laga Derby Tokyo Piala Kaisar 2023.

3. Sambutan positif dari Tokyo Verdy

Pratama Arhan

Penampilan impresif Pratama Arhan terpaksa berhenti di menit ke-110. Pemain muda itu keluar lapangan dengan terpincang-pincang dalam kondisi cedera parah. Sebelumnya, ia mendapat pertolongan medis dari rekan satu timnya, Kaito Chida.

Meski tidak dapat melanjutkan permainan, Arhan mendapat sambutan positif dari Tokyo Verdy atas aksi gacornya. Pelatih dan staf satu per satu menyalami Arhan memberikan apresiasi.

2. Mengirimkan umpan silang

Pratama Arhan

Aksi gacor Pratama Arhan tidak berhenti hanya dengan lemparan jarak jauhnya saja. Pemain muda berusia 21 tahun itu juga mengirimkan umpan silang yang membuat pemain FC Tokyo kelabakan.

Kiper FC Tokyo sebenarnya hampir mendapatkan bola silang dari Arhan. Beruntungnya, bola tersebut lebih dulu jatuh ke kaki pemain Tokyo Verdy. Namun sayangnya, bek lawan berhasil menghalau bola di atas garis gawang.

