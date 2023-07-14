Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Cetak 3 Sejarah Gila Bareng Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Dibantu 4 Pesepakbola Muda Luar Biasa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:51 WIB
Demi Cetak 3 Sejarah Gila Bareng Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Dibantu 4 Pesepakbola Muda Luar Biasa!
Shin Tae-yong siap cetak 3 sejarah gila bareng Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong dibantu 4 pesepakbola muda luar biasa demi mencetak 3 sejarah gila bareng Timnas Indonesia? Sebanyak 4 pesepakbola muda luar biasa yang dimaksud adalah Marselino Ferdinan, Rafael Struick, Ivar Jenner dan Elkan Baggott.

Marselino Ferdinan dan kawan-kawan saat ini berkarier di Eropa. Elkan Baggott membela Ipswich Town, Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Rafael Struick (ADO Den Haag) dan Ivar Jenner (FC Utrecht).

Rafael Struick

(Rafael Struick, salah satu pesepakbola muda bertalenta milik Indonesia)

Berlatih bersama klub-klub top Eropa merupakan keuntungan bagi nama-nama di atas. Tempaan keras dari klub masing-masing membuat level permainan mereka diprediksi bakal lebih cepat meningkat ketimbang personel Timnas Indonesia yang berkarier di Liga 1 2023-2024.

Karena itu, kontribusi Ivar Jenner dan kawan-kawan sangat dibutuhkan untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Kontribusi mereka bisa dimulai saat Timnas Indonesia U-23 ambil bagian di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.

Benar, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bukanlah agenda resmi FIFA sehingga klub Marselino Ferdinan dan kawan-kawan tak berhak melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23. Akan tetapi, karena Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 berbarengan dengan FIFA Matchday September 2023, kondisinya berbeda.

Bantuan Ivar Jenner serta kolega bisa membantu Timnas Indonesia U-23 menumbangkan dua lawan mereka di Grup G, yakni Turkmenistan dan Taiwan. Jika itu terjadi, Timnas Indonesia U-23 akan lolos ke Piala Asia U-23 2024 sekaligus mencetak sejarah.

Halaman:
1 2
      
