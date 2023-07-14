Setelah Karim Benzema dan NGolo Kante, Al Ittihad Bakal Datangkan Gelandang Bintang Liverpool?

SETELAH Karim Benzema dan NGolo Kante, Al Ittihad berpotensi mendatangkan gelandang bintang Liverpool, Fabinho. Menurut kabar dari jurnalis Fabrizio Romano, sang gelandang asal Brasil, Fabinho, berada dalam daftar pemain incaran pelatih Al Ittihad, Nuno Espirito Santo.

Klub-klub Arab Saudi telah bergerak agresif untuk mendatangkan para pemain top Eropa di sepanjang bursa transfer musim panas ini. Al Ittihad sendiri telah mendatangkan Karim Benzema dan NGolo Kante.

Kini, menurut kabar dari Romano, pelatih Nuno Espirito Santo menginginkan Fabinho. Perwakilan dari sang pemain sudah didekati, dan mereka dikabarkan telah membicarakan tentang gaji dan kontrak.

“Nuno Espirito Santo mendesak untuk membawa Fabinho ke Al Ittihad. Perwakilan Fabinho telah didekati, pembicaraan telah dilaksanakan tentang gaji dan kontrak,” cuit Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

Namun demikian, belum ada kesepakatan apa pun di antara kedua belah pihak. Liverpool sendiri diklaim belum menerima penawaran resmi apa pun tentang Fabinho.