Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momok Shin Tae-yong Tak Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Otomatis Juara?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:18 WIB
Momok Shin Tae-yong Tak Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Otomatis Juara?
Shin Tae-yong kerap kesulitan tiap kali bertemu Vietnam. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MOMOK Shin Tae-yong tak turunkan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023 yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia U-23 bakal keluar sebagai juara Piala AFF U-23 2023?

Lantas, siapa momok Shin Tae-yong yang dimaksud? Momok yang dimaksud adalah Timnas Vietnam U-23 atau skuad Negeri Paman Ho.

Timnas Vietnam U-23

(Timnas Vietnam U-23 turun tidak dengan skuad terbaiknya di Piala AFF U-23 2023)

Semenjak Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas Indonesia U-23 maupun senior, juru taktik asal Korea Selatan itu tak pernah membungkam Vietnam. Ia malah harus rela melihat Timnas Indonesia senior kalah 0-4 di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, hingga tumbang 0-2 di semifinal Piala AFF 2022.

Sementara di level U-23, Shin Tae-yong menjadi saksi mata kekalahan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 0-3 dari Vietnam di laga pembuka SEA Games 2021. Karena itu, kabar Timnas Vietnam U-23 takkan turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF U-23 2023 merupakan good news bagi skuad Garuda Muda.

Kemudian muncul pertanyaan, apa penyebab Vietnam tidak turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023? Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) membagi Timnas Vietnam U-23 ke dalam dua bagian.

Timnas Vietnam U-23 Grade A yang bermaterikan pemain-pemain top dipimpin pelatih Philippe Troussier. Skuad ini diproyeksikan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung medio September 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637519/jay-idzes-diramalkan-jadi-bintang-klub-elite-eropa-inter-milan-siap-wujudkan-oac.webp
Jay Idzes Diramalkan Jadi Bintang Klub Elite Eropa, Inter Milan Siap Wujudkan?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/stafsus_menteri_bumn_arya_sinulingga.jpg
PSSI Akhirnya Buka Suara Soal FIFA ASEAN Cup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement