Momok Shin Tae-yong Tak Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Otomatis Juara?

MOMOK Shin Tae-yong tak turunkan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023 yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia U-23 bakal keluar sebagai juara Piala AFF U-23 2023?

Lantas, siapa momok Shin Tae-yong yang dimaksud? Momok yang dimaksud adalah Timnas Vietnam U-23 atau skuad Negeri Paman Ho.

(Timnas Vietnam U-23 turun tidak dengan skuad terbaiknya di Piala AFF U-23 2023)

Semenjak Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas Indonesia U-23 maupun senior, juru taktik asal Korea Selatan itu tak pernah membungkam Vietnam. Ia malah harus rela melihat Timnas Indonesia senior kalah 0-4 di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, hingga tumbang 0-2 di semifinal Piala AFF 2022.

Sementara di level U-23, Shin Tae-yong menjadi saksi mata kekalahan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 0-3 dari Vietnam di laga pembuka SEA Games 2021. Karena itu, kabar Timnas Vietnam U-23 takkan turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF U-23 2023 merupakan good news bagi skuad Garuda Muda.

Kemudian muncul pertanyaan, apa penyebab Vietnam tidak turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023? Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) membagi Timnas Vietnam U-23 ke dalam dua bagian.

Timnas Vietnam U-23 Grade A yang bermaterikan pemain-pemain top dipimpin pelatih Philippe Troussier. Skuad ini diproyeksikan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung medio September 2023.