HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Keturunan Swiss Ini Disebut Siap Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:20 WIB
Pemain Keturunan Swiss Ini Disebut Siap Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Chow Yun Damanik, pemain keturunan Swiss yang berpotensi bela Timnas Indonesia U-17 (Foto: Instagram/8choww)
A
A
A

PEMAIN keturunan asal Swiss, Chow Yun Damanik, disebut siap memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Menurut laporan dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, Chow Yun Damanik memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Medan.

Masih dari sumber yang sama, ibu Chow Yun Damanik itu sebelumnya memiliki paspor Indonesia. Akan tetapi, ibu pemain asal Swiss tersebut juga memiliki paspor Swiss sehingga tidak bisa lagi menggunakan paspor Indonesia.

 Chow Yun Damanik

Sementara sang ayah Chow Yun Damanik, merupakan pria keturunan dari Togo dan Pantai Gading. Namun, Chow Yun Damanik lahir di Kota Lausanne, Swiss, pada ranggal 24 Agustus 2007. Dia kini memiliki tinggi badan 177 cm dan berat 63 kg.

Chow Yun Damanik saat ini diketahui berpaspor Swiss dan tidak memiliki paspor Indonesia. Meski begitu, @futboll.indonesiaa mengklaim Chow Yun Damanik bersedia untuk mengikuti proses naturalisasi jadi warga negara Indonesia (WNI) jika dibutuhkan pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti.

"Chow sangat bersedia membela Indonesia. Dia berharap nama dia ada di daftar 30 nama yang dikirimkan Kemenpora kepada PSSI," tulis pernyataan @futboll.indonesiaa, dikutip Jumat (14/7/2023).

Saat ini, Chow Yun Damanik bermain di FC Lausanne-Sport U-17. Klub senior FC Lausanne-Sport itu bermain di kasta tertinggi Liga Swiss. Ini adalah tahun pertama Chow bermain di FC Lausanne-Sport U-17 setelah lolos ke klub tersebut berkat hasil pantauan pemandu bakat.

Halaman:
1 2
      
